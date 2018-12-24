Директор колледжа прославился на всю Росиию и экс-градоначальник вышел на свободу: чем запомнится год жителям Ухты

До Нового года осталось всего 7 дней. Время подводить итоги, чтобы с новыми силами переступить рубеж года. Мы сделали подборку самых запоминающихся событий в уходящем 2018-м году в городах Коми по версии «Комсомолки».

Следующая на очереди для подведения итогов - Ухта. В этом году в городе, который окрестили «Жемчужина Севера» было довольно спокойно. Однако по традиции было много ДТП и трагических смертей ухтинцев в городе и за его пределами. Но больше всего Ухту «прославили» ее соотечественники.

Директор индустриального института УГТУ прославился на всю страну своей суровостью

Завьялов славится суровым характером

Видео с речью директора индустриального института УГТУ Василия Завьялова облетело всю Россию. На нем он объясняет студентам новые полувоенные правила общежития и общается на языке, привычном ему по работе в правоохранительных органах: «Рот должны открыть только, когда кушаете», «Дипломы вы пишете? Вы только баб голых рассматриваете», «У меня 1,5 тысячи осужденных стояли в строю, и ни один рот не открывал». Несмотря на скандал, экс-правоохранитель остался работать в университете и признал, что был чересчур строг к студентам.

Похудевший экс-мэр Инты вышел на свободу

На зоне Казарцев получил профессию повара

Бывший градоначальник Ухты Олег Казарцев, осужденный за крупную растрату в 2015 году и превышение должностных полномочий, отпущен на свободу. За время отбывания наказания экс-чиновник серьезно похудел и приобрел полезную профессию, получив диплом повара.

Еще одного экс-мэра Ухты упекли за решетку

Единороса задержали в Шереметьево

18 апреля в Сыктывкар доставили экс-мэра Сосногорска и Ухты Игоря Леонова. Бывшего лидера единороссов в Коми задержали в Москве по подозрению в мошенничестве. По версии следователей руководитель райадминистрации разработал незаконную схему, чтобы приобрести себе муниципальное имущество, которое подлежит приватизации. Первое заседание по уголовному делу состоялось 19 ноября.

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