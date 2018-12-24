2018-12-24T10:12:01+03:00
Конкурсы и тесты

В конкурсе "Шальная елка" началось голосование

Выбери самую необычную зеленую красавицу
Поделиться:
Голосовать можно до 27 декабря!Голосовать можно до 27 декабря!
Изменить размер текста:

Прием работ на фотоконкурс "Шальная елка" завершен. Теперь именно вы будете решать, кто достоит титула самой неординарной зеленой красавицы Коми. С 24 по 27 декабря на сайте www.komi.kp.ru вы можете выбрать лучший снимок, просто поставив ему лайк. Голосовать разрешается один раз в сутки за одного или сразу нескольких участников конкурса. 27 декабря в 11:00 мы подведем итоги.

Победителей конкурса «Шальная елка» ждут самые новогодние призы - катание на собачьих упряжках! Причем, прокатят вас по зимней дороге милейшие собаки породы хаски, сиба-ину и самоеды. Вы получите удовольствие не только от быстрой езды, но и от общения с этими дружелюбными и общительными животными.

1 место — сертификат на катание на сумму 3 тысячи рублей;

2 место — сертификат на катание на сумму 2 тысяч рублей;

3 место — сертификат на катание на сумму 1 тысячу рублей.

Подробнее о питомнике и его собаках вы можете прочитать вот здесь. С хаски организуют катания на упряжках на снежных трасах лыжной базы «Динамо». Контакты: 8 (904) 271-77-84 - Анастасия, 8 (904) 271-49-71 - Артём.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В сыктывкарских автобусах появится свободный Интернет
В Ухте воспитанник детдома сбежал из приюта
Синоптики Коми рассказали, какую погоду ждать в последнюю неделю декабря
В Сыктывкаре полицейские стреляли по «Газели» с пьяным водителем
В Ижемском районе разбился водитель снегохода
На пожаре в Сыктывкаре спасли девять человек
В Воркуте несколько дней будут бороться с последствиями пурги
В воскресенье в Коми до 30 градусов мороза
Сыктывкарский фотограф стала призером международного конкурса
В Воркуте утвердили городской бюджет на 2019 год
Воркутинка вместе с участниками благотворительного фонда записала кавер известной песни на языке жестов
ФАС отправила в черный список поставщиков 32 компании из Коми
Ещё одного ребенка в Ижемском районе сбила повозка с лошадью
В Ухте пропала 15-летняя девочка
Какая погода ждет жителей Коми на предновогодней неделе?
Вечером в Воркуте откроют часть дорог
В преддверии Нового года «Ростелеком» в Коми подключил к интернету весь поселок Ыргеншар
Под Печорой в результате нефтеразлива в лес вылилось 9 тысяч литров нефти