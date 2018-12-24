В конкурсе "Шальная елка" началось голосование

Прием работ на фотоконкурс "Шальная елка" завершен. Теперь именно вы будете решать, кто достоит титула самой неординарной зеленой красавицы Коми. С 24 по 27 декабря на сайте www.komi.kp.ru вы можете выбрать лучший снимок, просто поставив ему лайк. Голосовать разрешается один раз в сутки за одного или сразу нескольких участников конкурса. 27 декабря в 11:00 мы подведем итоги.

Победителей конкурса «Шальная елка» ждут самые новогодние призы - катание на собачьих упряжках! Причем, прокатят вас по зимней дороге милейшие собаки породы хаски, сиба-ину и самоеды. Вы получите удовольствие не только от быстрой езды, но и от общения с этими дружелюбными и общительными животными.

1 место — сертификат на катание на сумму 3 тысячи рублей;

2 место — сертификат на катание на сумму 2 тысяч рублей;

3 место — сертификат на катание на сумму 1 тысячу рублей.

Подробнее о питомнике и его собаках вы можете прочитать вот здесь. С хаски организуют катания на упряжках на снежных трасах лыжной базы «Динамо». Контакты: 8 (904) 271-77-84 - Анастасия, 8 (904) 271-49-71 - Артём.