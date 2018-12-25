Дед Мороз существует: кто из известных людей Коми верит в зимнего волшебника

До Нового года осталась ровно неделя. Совсем скоро Дед Мороз с его помощниками начнут создавать для детей сказку и раздавать подарки. «Комсомольская правда в Коми» расспросить известных людей Республики Коми о том, верят ли он в зимнего волшебника и как поддерживают веру своих детей в новогоднее чудо.

Владимир Юрковский. Фото предоставлено героем статьи

Владимир Юрковский, продюсер, режиссер, вокалист:

— Я слишком прагматичен и практичен. Верил в Деда Мороза, пока ходил в детский сад. Но писем ему не писал: мы жили вдвоем с мамой скромно и я это понимал. Поэтому был рад любому подарку. У детей поддерживать эту веру можно было тоже только до школы. Мы же артисты и наши дети всегда были с нами за кулисами. Они видели, как люди перевоплощаются в сказочных зверей или Дедов Морозов.

Татьяна Игнатченко. Фото предоставлено героиней статьи

Татьяна Игнатченко, нападающий сыктывкарской баскетбольной команды «Ника»:

— Я настолько наивное дитя, что верю в Дедушку Мороза до сих пор. Мне грустно осознавать, что это миф. В школьном возрасте всегда писала письма и прятала под ёлку записки со своими желаниями. Не всегда, конечно, Дед Мороз понимал, о чем я его просила. Но помню, что подаркам всегда была рада. Детей у меня пока нет, но есть любимая команда «НИКА». Мы с девушками проводим акцию «Тайный Санта»: вытягиваем номер игрока и покупаем ему подарок, при этом никто не знает, кто и что кому подарит. Поэтому в нашем клубе волшебство присутствует.

Иван Басков. Фото со страницы "ВКонтакте"

Иван Басков, ведущий и шоумен:

- Верю в Деда Мороза и сейчас, отправляю ему письма до сих пор в обязательном порядке. Правда, когда был маленьким, просил о шоколадках и игрушках, а сейчас прошу о мире во всем мире. Как я узнал, что Деда Мороза не существует? А зачем вы мою детскую веру в сказку портите? А если серьезно, то я обо всем догадался, когда увидел знакомые глаза у «Деда Мороза»: это был двоюродный дядя по маминой линии. Мои дети верят в дедушку: они пишут ему письма. Мы прячем подарки так, чтобы они не нашли, потом незаметно их подкладываем и утром дружно удивляемся.

Юлия Экрот с дочерьми. Фото предоставлено героиней статьи

Юлия Экрот, актриса Академического театра драмы имени Виктора Савина:

— Я лично писем не писала. Дед Мороз для меня был как волшебник. Он сам знал, кого одаривать, а кто не заслужил. Я ничего не просила, так как подарок - это чудо! Подарки по шкафам не искала и сама для себя была провокатором: почему-то всегда лезла в те места, куда вроде не должна была залезать. Помню, у мамы на работе увидела набор теней и помад очень известной тогда марки. И так захотела такой набор! Подросток, хотелось быть красоткой… Потом пришлось бурное удивление перед мамой разыграть... Но все равно приятно.

У меня двое детей. Старшая дочка вроде как и не верит, но подарки от Деда Мороза все равно ждёт. А младшую дочку ещё «держим»: она верит, что Дед Мороз — это чудо. Но волшебство должно быть заслуженным. Правда, в театре сложно сохранить сказку: дети ведь не глупы и все примечают. Они видят, как дяди и тети в театре надевают костюм и становятся волшебниками. И потом ребята свою фантазию развивают: « А, так дядя Денис помощник Деда Мороза...».

Анатолий Чиканчи. Фото предоставлено героем статьи

Анатолий Чиканчи, основатель школы боевых искусств, заслуженный тренер РФ:

— В Деда Мороза верил и долго. Причём в Деда Мороза переодевался мой отец или один из его братьев, но они играли так хорошо, что я их не узнавал! Желание писали и рисовали на листочке. Как правило, всё сбывалось. Но одну мечту я исполнил, когда уже стал взрослым, — завел кошку.

Мне кажется, что вера в Деда Мороза, как ломка голоса у ребенка: она неизбежна и приходит внезапно. Но я считаю, что нужно как можно дольше поддерживать эту веру, так как дети под влиянием новых технологий взрослеют очень быстро. А вот Дед Мороз помогает им оставаться детьми и верить в чудеса!

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