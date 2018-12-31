2018-12-31T14:22:12+03:00
Дом. Семья

Сыктывкарские таксисты рассказали, вырастут ли цены в новогоднюю ночь

В некоторых службах стоимость поездки уже поменялась
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источников
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Каждый сам решает, как именно хочет провести новогоднюю ночь. Кто-то остается дома перед голубым экраном, а некоторые спешат в гости. К сожалению, именно в праздничные дни службы такси вдое, а то и втрое взвинчивают цены на проезд.

"Комсомолка" узнала, повысят сыктывкарские таксисты свои цены в ночь с 31 на 1 и в другие праздничные дни.

Яндекст.Такси

В одной из самых популярных служб уклончиво отметили, что повышение цен не может заранее сообщить никто. Мол, все будет зависеть от спроса в саму новогоднюю ночь. То есть сыктывкарец сможет увидеть итоговую цену только во время заказа.

Везет

Здесь нам рассказали, что повышение цен заметно уже сейчас, а значит услуги этой компании будут отличаться от будничных и в остальные дни праздников.

Максим

К удивлению, в этой службе нам уже сейчас сообщили, что они не планируют повышать цены и будут стремиться, чтобы все пользователи сервиса смогли уехать без переплаты. Стоимость поездки будет рассчитываться автоматически с учетом спроса на услуги такси в каждом районе города. Пользователи смогут увидеть цену в приложении «Максим» и решить, приемлема ли она для них.

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