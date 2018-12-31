2018-12-31T14:27:25+03:00
Дом. Семья

Сыктывкарские повара рассказали, что можно сделать из остатков оливье

«Комсомолка» представляет несколько простых рецептов
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: chudo-povar.comФото: chudo-povar.com
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Новогодняя ночь прошла, а в холодильнике все еще остался салат оливье. Не знаете, что с ним делать? Заставлять родственников и гостей доедать вчерашнее лакомство, или выкинуть его в мусорку? Есть и третий вариант!

«Комсомолка» узнала у поваров сыктывкарского ресторана «Спасский», что же можно сделать из остатков любимого россиянами новогоднего салата.

1. Профитроли с начинкой.

Вам необходимо заранее купить небольшие пустые булочки. Или, конечно, вы может заморочиться и испечь их сами. Профитроли необходимо разрезать пополам и положить внутрь салат. Просто и вкусно.

2. Запеченная тарталетка.

Держите еще один простой рецепт, к которому нужно заранее подготовиться. Вам необходимо купить тарталетки. Распределяем остатки салата по небольшим корзинкам. Запекаем 5 минут в духовке при температуре 180 градусов. Подаем на стол!

3. Пицца

Основу для пиццы вы может купить в магазине, или испечь сами. Остатки оливье распределяем по тестовой основе, посыпаем сыром и запекаем в духовке 12-14 минут при температуре 180 градусов. Приятного аппетита!

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