2019-01-07T06:16:12+03:00
Общество

Как православные Сыктывкара встретили Рождественскую ночь?

В Свято-Стефановском соборе было не протолкнуться
Дарья ЮДИНА
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Православные сыктывкарцы встретили РождествоПравославные сыктывкарцы встретили РождествоФото: Дарья ЮДИНА
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В ночь с 6 на 7 января православные начали праздновать самый светлый христианский праздникРождество Христово. Многие сыктывкарцы по традиции отправились в Свято-Стефановский кафедральный собор слушать торжественную литургию.

Собор встретил звоном колоколов Фото: Дарья ЮДИНА

Собор встретил звоном колоколовФото: Дарья ЮДИНА

Ночная служба началась в 23 часа 50 минут. За десять минут до её начала стали петь колокола. За порядком на улице следили полицейские, в храме — казаки. Было довольно холодно: накануне мороз начал "снижать градус".

Сильно пахло жженым воском Фото: Дарья ЮДИНА

Сильно пахло жженым воскомФото: Дарья ЮДИНА

В соборе было не протолкнуться: люди с трудом прокладывали себе дорогу в плотной толпе. Нижний придел, где собрались верующие, встретил запахом жженого воска: многие ставили свечки. Внутри, рядом с церковной лавкой, выстроилась длинная очередь.

Праздничная литургия ознаменовала собой окончание Рождественского или Филиппова поста (он начинается со дня памяти апостола Филиппа). Ревностным христианам непросто его соблюдать, так как пост приходится на полные вкусных соблазнов новогодние дни. А в Сочельник вообще нельзя есть до появления первой звезды.

Примерно в середине службы освятили хлеб для евхаристии Фото: Дарья ЮДИНА

Примерно в середине службы освятили хлеб для евхаристииФото: Дарья ЮДИНА

В Свято-Стефановском кафедральном соборе службу вел архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим. Это богослужение состоит из нескольких частей: утрени, вечерни, повечерия, полунощницы, часов и Литургии.

Питирим прочитал отрывок из Евангелия Фото: Дарья ЮДИНА

Питирим прочитал отрывок из ЕвангелияФото: Дарья ЮДИНА

Длилась Божественная литургия больше трех часов: звучали молитвы, песнопения, Питирим благословлял собравшихся. Некоторые христианки пели вместе с хором. Примерно в середине службы освятили хлеб для евхаристиии (причащения). После торжественно вынесли Евангелие. Глава Сыктывкарской и Коми-Зырянской церкви прочитал фрагмент Евангелия от Матфея, рассказывающий о Рождестве Христовом.

Христиане крестились рядом с иконой Фото: Дарья ЮДИНА

Христиане крестились рядом с иконойФото: Дарья ЮДИНА

В конце в приделе выстроилась огромная очередь. Люди крестились рядом с иконой с Девой Марией и Иисусом Христом, целовали её и шли за благословением к Питириму. Икону «спрятали» в мини-вертепе из еловых веток, который был украшен гирляндами. Вообще, весь собор убрали еловыми ветками.

Люди шли за благословением к архиепископу Фото: Дарья ЮДИНА

Люди шли за благословением к архиепископуФото: Дарья ЮДИНА

Покидая собор, сыктывкарцы жертвовали деньги специально вышедшим женщинам. Верующие не скупились, поэтому одна из «корзин» очень быстро заполнилась.

Икону "спрятали" в вертепе из еловых веток Фото: Дарья ЮДИНА

Икону "спрятали" в вертепе из еловых ветокФото: Дарья ЮДИНА

Те, кто не смог посетить праздничное богослужение, смогут отпраздновать Рождество на Стефановской площади. 8 января в 12 часов там отслужат молебен. Позже начнется развлекательная программа для детей, где им вручат подарки. Отправной точкой для крестного хода (в 11 часов 30 минут) станет тот же Стефановский собор. А 7 января архиепископ посетит Дом детства № 3 на Коммунистической улице.

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