Народная елка, скоростной поезд и уход мэра - чем запомнится 2018 год для жителей Усинска

В преддверии 31 декабря каждый человек начинает подводить для себя итоги года. Вспоминать самые запоминающиеся, веселые и печальные события за прошедшие 12 месяцев. "Комсомолка" решила расширить эту традицию и вспомнила самые яркие новости целых городов. Представляем вам топ-3 знаковых события в Усинске.

Декабрь

Завхоз детского сада из Усть-Усы устал каждый год видеть на главной площади села вялую некрасивую елку. В преддверии Нового года он решил запустить в Интернете сбор средств на покупку новой искусственной елки. Сельчане поддержали инициативу и за пять дней собрали 140 тысяч рублей. Этих денег хватило и на покупку зеленой красавицы, и на иллюминацию. Даже остались деньги на праздничный салют. Дерево уже доставили в Усть-Усу из Томска и установили на главной площади.

Жители Усть-Усы шумно и весело отметили начало новогодних праздников

Сентябрь

Осенью из Сыктывкара в Усинск запустили первый в Коми скоростной поезд. Теперь до города нефтяников можно добраться за 10,5 часов, в то время, как раньше на дорогу уходил 21 час. Пассажиры приняли инициативу на «ура», сожалея лишь о том, почему такой состав не появился раньше. По словам проводников, практически все билеты на первый экспресс-поезд были раскуплены. Всего в составе экспресс-поезда шесть комфортабельных вагонов: купе с местами для маломобильных пассажиров, плацкарт, сидячий и вагон-буфет. Кстати, новый поезд будет курсировать двумя составами — из Сыктывкара в Усинск и обратно. Поезд отправляется ежедневно из Сыктывкара в 7:00 и прибывает в Усинск в тот же день в 17:28. Из Усинска он отправляется каждый день в 7:10 и прибывает в Сыктывкар в 17:40. По пути из Сыктывкара поезд останавливается на пяти станциях: в Микуни, Ухте, Сосногорске, Ираеле, Печоре. По пути из Усинка — в Печоре, Ираеле, Сосногорске, Ухте, Микуни.

Теперь до Усинска можно будет добраться за 10,5 часовФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Август

В конце лета стало известно, что мэр Усинска Станислав Хахалкин покидает свой пост, который он занимал с 2016 года. Будущее место работы Станислава Хахалкина неизвестно. Один из мотивов его ухода – это переезд в Сыктывкар вместе с семьей.

Сейчас на должность главы Усинска претендуют три человека. Помимо и.о. мэра Николая Такаева, на вакантную должность имеют право директор городской средней общеобразовательной школы №5 Николай Гуськов и директор Усинского политехнического техникума Олег Рубан. Заявки на конкурс больше не принимаются. Нового главу Усинска выберут на очередной сессии городского Совета 20 декабря.

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