Поздравить кота с Новым годом поможет смартфон

По данным аналитической компании App Annie, Россия входит в топ-5 стран по количеству загруженных приложений на смартфоны. В этом году жители скачали 4,34 миллиарда мобильных разработок. Самыми востребованными у абонентов «МегаФона» стали WhatsApp, Instagram, Вконтакте, Сбербанк и YouTube. Но нашлись и любители экзотики.

Связисты представляют рейтинг оригинальных декабрьских приложений, которые помогут создать новогоднее настроение и пригодятся в праздники.

Приложение Manage Christmas возьмет на себя вопрос подарков, в том числе и для домашних питомцев

Смартфон как личный «новогодний» секретарь. Приложение Manage Christmas возьмет на себя вопрос подарков. Поможет спланировать предновогодний бюджет, запомнит, кому, что и когда нужно подарить. Все просто: указываете количество членов семьи или друзей и сумму денег, которую планируете потратить, и все расчеты программа возьмет на себя.

Смартфон как диджейский пульт. Подберет идеальное музыкальное сопровождение на длинные выходные. Выбор диджейских программ широк, но более 1,2 миллионов пользователей уже скачали виртуальную консоль для ди-джеев – DJ Studio 5 - Free music mixer.

Смартфон как гидрометцентр. Разработка поможет школьникам и метеочувствительным людям. Более 100 000 пользователей уже смогли измерить текущий уровень атмосферного давления с помощью приложения Barometer.

Смартфон как пульт от телевизора. Пригодится, если во время праздников неожиданно пропадет пульт. Для управления телевизором со смартфона необходимо всего лишь подключить оба гаджета к одной локальной сети и установить соответствующее приложение, которое легко найти в маркетах.

Поздравить кота с Новым годом на его кошачьем языке поможет приложение Human-to-Cat Translator.

Смартфон как переводчик на кошачий язык. Поздравить кота с Новым годом поможет Human-to-Cat Translator. Он переведет человеческую речь в разнообразные мяуканья. Считается, что кот это поймет. 12 миллионов любителей кошек уже воспользовались этим приложением и поставили ему 4,4 балла из 5.

«Уральцы в среднем 110 раз смотрят в свой смартфон и проводят с ним почти 3 часа в день. Для такого интенсивного использования мы предлагаем тарифы «Включайся» с безлимитным общением в соцсетях или мессенджерах, а также более 30 полезных услуг и опций. Они помогут найти еще больше полезных применений смартфона и всегда быть на связи», – отметил Александр Малов, директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале.

Познакомиться с тарифами «Включайся!» и выбрать мобильные сервисы можно на сайте.