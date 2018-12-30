2018-12-30T10:30:19+03:00
Общество

В Усинске и на Яреге вручили ключи от квартир в новостройках ЛУКОЙЛ-Коми

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Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
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Жилые дома возведены в рамках Соглашения между Правительством Республики Коми и Компанией «ЛУКОЙЛ».

В Усинске девятиэтажный жилой дом построен на улице Нефтяников. Ключи новоселам вручили заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по управлению персоналом Александр Костылев и председатель Объединенной первичной профсоюзной организации Андрей Еремеев.

– ЛУКОЙЛ как социально-ориентированная компания инвестирует средства не только в строительство современных производственных объектов, но и в социальную инфраструктуру города, – открыл торжественную церемонию Александр Костылев. – Это инвестиция в основную нашу ценность – коллектив.

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

– Поздравляю счастливых обладателей квартир в современном и уютном здании, – продолжил Андрей Еремеев. – Желаю, чтобы каждый вечер после работы вы с удовольствием возвращались домой.

Руководители отметили: новые дома говорят о том, что у населенных пунктов есть будущее, что они развиваются.

В числе тех, кто проведет новогодние праздники в новых квартирах – 15 молодых специалистов предприятия. Так, ключи от новенькой квартиры стали новогодним подарком для семьи мастера по добыче нефти, газа и газового конденсата ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» Алексея Бреславского.

– Тружусь на предприятии уже семь лет, и, конечно, очень надеялся, что окажусь в списках жильцов этого дома, – поделился Алексей. – Теперь с женой и маленьким сыном будем жить в современной двухкомнатной квартире!

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Новоселье перед Новым годом отпразднуют и на Яреге. В поселке шахтеров-нефтяников сданы в эксплуатацию сразу два жилых дома, построенных на средства компании «ЛУКОЙЛ».

В семье проходчика первой нефтешахты Александра Ламзюка подрастают дочка и сын. И теперь у каждого ребенка будет своя комната, о чем оба мечтали давно.

– Новая квартира – это залог стабильности в семье и на работе, – уверен Александр. – Нам вдвойне приятно, что наше предприятие взяло на себя решение главного вопроса для своих работников и обеспечило жильем.

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