Что изменится в Коми с 1 января

Госдума РФ приняла решение повысить с начала 2019 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Он поднимется до 11280 рублей. Рост составит 117 рублей и коснется зарплат около 3,7 млн работников. Таким образом, в нашей стране МРОТ сравняется с величиной прожиточного минимума. При этом у жителей Коми к МРОТУ будут добавляться районные коэффициенты и процентных надбавках за проживание в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

С 1 января пенсии неработающих пенсионеров повысятся на 7,05 %, или в среднем на одну тысячу рублей. Тем, кто уволится в 2019-м, пенсии тоже увеличат - с учетом всех прошедших за время их работы индексаций. После индексации цена пенсионного балла составит 87,24 рубля. Таким образом, если среднегодовая пенсия россиянина в 2018 году составляла 14,4 тысячи рублей, то в этом году вырастет до 15,4 тысячи.

В этом году будут в два этапа повышены тарифы ЖКХ. С 1 января коммунальные услуги подорожают на 1,7%, а с 1 июля еще на 2,4%. Связано это с повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%.

По прогнозам Центробанка РФ, в начале года цены на необходимые товары взлетят вверх. Связывают это с повышением налога на НДС на 2%. На деле увеличение налога коснется бизнесменов, но пострадают обычные потребители. Повысится стоимость более полусотни видов продуктов, учебников, детских товаров и одежды. Скачок цен связывают с возможным ростом стоимости топлива. По прогнозам цены на него поднимутся на 4,5%. С начала года вырастут косвенные налоги на табак. Из-за этого сигареты подорожают на 4,6%. Акцизы на алкоголь останутся без изменений. Но из-за отмены льгот для российского вина, цена на него вырастет на 0,9%. Совсем незаметно - на 0,2% - должны подорожать легковые автомобили.

С 1 января самые популярные направления автобусов Сыктывкара перейдут в разряд «нерегулируемых». То есть перевозчик сможет сам устанавливать цену за билет. Необходимость этого шага САТП №1 объясняет инфляцией, ростом цен на электроэнергию, топливо и запчасти. Нерегулируемыми станут маршруты №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 38, 44, 46, 54. По решению совета депутатов города, максимальная цена за одну поездку не будет превышать 28 рублей. На маршрутах №№ 1, 3, 15, 18, 19, 38, 46, 54 проезд подорожает до 26 рублей. На маршруте №33 — до 28 рублей. При оплате транспортной картой стоимость проезда уменьшается на 1 рубль и составит 25 и 27 рублей соответственно. Остальные маршруты №№ 9, 12, 21, 23д, 26, 26а, 29, 29а, 30, 36, 55 останутся регулируемыми, поэтому поездка в них будет стоить прежние 23 рубля.

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