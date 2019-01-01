Где в Сыктывкаре можно бесплатно поесть в новогодние праздники

В Сыктывкаре круглый год есть места, где любой житель или гость города может бесплатно поесть. Принято считать, что в такие пункты обращаются только бездомные люди, но сами руководители подобных пунктов подчеркивают, что это не так.

«Комсомолка» узнала, изменится ли режим работы этих точек в новогодние праздники.

Сыктывкарское подворье кыльтовского монастыря

Настоятельница храма матушка Стефанида всегда акцентировала внимание на том, что к ним приходят не только одни бомжи и лентяи.

- Они не бездельники! Нужно помнить, что никто не застрахован от подобной ситуации, - предостерегает настоятельница. - Например, сюда приходит много пенсионеров. Они ведь все работают! Еще и пенсию получают, но на жизнь все равно не хватает.

Во время новогодних праздников режим работы благотворительной столовой подворья не изменится. А перед Рождеством пришедших поесть даже ждут небольшие подарки.

- Само подворье открыто с 7:00 до 19:00, а столовая работает с 13:00 до 15:00, - рассказали «КП-Коми» в подворье. – Мы будем работать 1 января и в Рождество. В честь праздника мы также собираем подарки, в основном небольшие кулечки с конфетами и мандаринами.

«Сытый гражданин»

Основатель проекта «Сытый гражданин» Илья Костин рассказал «КП-Коми», что новогодние праздники никак не повлияют на график раздачи еды для бездомных.

График работ пунктов раздачи еды:

- Маегова, 20 (центр ночного пребывания для мужчин) - пятница, 19:30

- Лесопарковая, 1/1 (возле гаражного комплекса) - суббота, 15:00

- Банбана, 23 (Лесозавод) - суббота, 16:00

- Ленина, 1/Свободы, 25 (у Центра занятости населения) - воскресенье, 14:00

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