В новогоднюю ночь сыктывкарцы пели и плясали на Стефановской площади

Традиционным местом новогодних гуляний для сыктывкарцев стала Стефановская площадь. В ночь с 31 декабря на 1 января она собрала жителей и гостей столицы Коми. Специально для них возле памятника Ленину был установлен экран, на котором транслировалось новогоднего обращения президента России Владимира Путина. После боя курантов началась развлекательная программа, завершившаяся салютом. Кто-то остался смотреть его на Стефановской площади, но многие поспешили в Кировский парк, из которого открывался отличный вид на шоу.

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

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