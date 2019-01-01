59-летний сыктывкарец лишился чувств во время новогоднего поздравления Владимира Путина

В новогоднюю ночь в столице Коми и Эжвинском районе дежурили 22 бригады скорой помощи. Всего до восьми утра поступило 73 вызова. Это не самое напряженное начало года, рассказали "Комиинформу" на станции сыктывкарской скорой помощи.

В 23:45 поступил вызов к шестилетнему мальчику в Сыктывкаре, который прыгал на диване и ударился грудью об угол праздничного стола. Ребенок получил травму грудной клетки.

Второй вызов в 23:59 привел медиков в Заречье к пациенту с травмой головы. Там 59-летний мужчина во время поздравительной речи президента России Владимира Путина лишился чувств, упал и ударился головой об стол.

Первый в 2019 году вызов поступил в 0:01. В помощи нуждался 32-летний мужчина, который пожаловался на отравление.

В 0:05 поступил вызов о лежащей возле дома №91 по улице Куратова женщине, которая была пьяна. Врачи передали ее сотрудникам полиции.

- В этом году мы зафиксировали гораздо меньше "пьяных вызовов", чем в прошлом году, - отметили на станции скорой помощи. – До половины третьего основная масса вызовов поступила к трезвым гражданам, жаловались на различные боли, в том числе головные. Да и самых вызовов за первый час нового года было меньше. Если в прошлом году мы обслужили 17 пациентов за первый час, то в этом году всего десять.

Однако несколько ложных вызовов все же поступило. В 0:30 бригаду скорой помощи вызвала к себе 58-летняя одинокая женщина. Вызов был оформлен как "боль в животе". На месте выяснилось, что пенсионерка, отмечающая праздник в одиночестве, просто расстроилась и ей тревожно.

В 1:22 поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве у магазина по улице Карла Маркса, 197. Бригада дежурила у магазина до 2.11. Наличие взрывного устройства не подтвердилось.

Первый вызов на роды поступил в 1:58. Врачи отвезли женщину в роддом Кардиодиспансера. В 4.40 врачам пришлось столкнуться с травмой на почве семейных разборок. В новогоднюю ночь женщина кинула стаканом в голову мужа. Врачи обработали рану в височной области головы пострадавшего. Муж был трезв.

За ночь не поступило ни одного вызова, связанного с травмами, полученными от пиротехники. Первый вызов поступил в 8 утра. Как выяснилось, фейерверк попал мужчине в ногу еще в три часа ночи, однако он отмечал Новый год, не обращая внимания на травму. Под утро пришел к теще. Заботливая женщина вызвала врачей, сообщив, что у зятя «дыра в ноге».

- В этом году сыктывкарцы гораздо спокойней отмечали Новый год, меньше пили и меньше страдали от различных болей, - заключили медики станции скорой помощи.

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