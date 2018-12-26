Стали известны победители конкурса "Тепло домашнего очага"

Конкурс "Тепло домашнего очага" завершен. Участники шли ноздря в ноздрю, но нам все же удалось определить тройку финалистов.

1 место занимает Екатерина Еремкина. Она получила 736 лайков. Именно ей достается наш главный приз - 2-х спальный комплект постельного белья, подушка, полотенце - все на общую сумму 5 тысяч рублей.

2 место остается за Татьяной Бородиной. За нее проголосовали 527 раз. Татьяна получает 2-х спальный комплект постельного белья, одеяло, полотенце - все на общую сумму 3 тысячи рублей.

3 место - Нина Косолапова с 371 лайком. Бронзовый призер выиграл 1,5 спальный комплект постельного белья, полотенце - все на общую сумму 2 тысячи рублей.

Организаторы свяжутся с победителями и расскажут, как моджно забрать свои призы.

ПАРТНЕР ПРОЕКТА:

Сеть магазинов «Домашний текстиль»:

Эжва, ул. Комарова, 18/1, «Домашний текстиль»,

Эжва, пр. Бумажников, 36, «Домашний текстиль» и «Домашний текстиль для детей»

Сыктывкар, ул. Куратова, 73/6, ТРК РубликЪ «Домашний текстиль» и «Домашний текстиль для детей»

Сыктывкар, ул. Лыткина, 31, «Домашний текстиль» и «Домашний текстиль для детей».

Партнер проекта сеть магазинов "Домашний текстиль"