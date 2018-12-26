Салюты и фейерверки на Новый год 2019 в Коми: когда начнется и где посмотреть, площади для запуска

В новогоднюю ночь в 24 точках Коми прогремят официальные праздничные салюты. Запуск фейерверков пройдет как в крупных городах республики, так и в небольших селах.

.

.

.

А для тех, кто любит запускать фейерверки и хлопушки сам, "Комсомолка" напоминает правила безопасности. Не забудьте, что постановлением правительства Российской Федерации № 1052 от 22 декабря 2009 г. утверждены требования безопасности при использовании пиротехнических изделий. Согласно этим требованиям, перед проведением фейерверка необходимо заранее в светлое время суток выбрать и осмотреть площадку, на которой будет запускаться пиротехника. Это место должно соответствовать общим для всех пиротехнических изделий требованиям безопасности:

- над площадкой не должно быть деревьев, линий электропередач и прочих воздушных преград;

- площадка должна находиться на расстоянии не менее 100-150 м от легковоспламеняющихся предметов, жилых домов, зданий и сооружений (автозаправочные станции, склады, технические сооружения, зернохранилища, зерновые поля и т.д.);

- нельзя устраивать фейерверки или салюты ближе 20 метров от жилых помещений или легко воспламеняющихся предметов, под низкими навесами и кронами деревьев;- нельзя устраивать салюты в местах массового скопления людей. Например, в местах общественного празднества или на детских горках;

- зрители должны располагаться с одной стороны площадки и быть удалены от места запуска на расстояние, превышающее максимальный радиус опасной зоны;

- наилучший эффект от фейерверка достигается, когда слабый ветер дует от зрителей и относит в сторону дым, а расстояние от зрителей до места запуска выбрано таким образом, чтобы наблюдать эффекты под углом зрения не более 45° (обычно это расстояние составляет 30-50 м);

- категорически запрещается запускать фейерверки в зоне глиссады аэропортов;

- недопустимо запускать салюты на территории особо ценных объектов культурного наследия, возле памятников истории и культуры;

- нельзя самостоятельно устраивать фейерверки на стадионах, сценических и спортивных площадках и других спортивных сооружениях, а также на территории кладбищ, культовых заведений;

- на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Салюты и фейерверки на Новый год 2019 в Сыктывкаре: когда начнется и где посмотреть, площади для запуска (подробнее)

Какие улицы перекроют в Сыктывкаре на Новый год? (подробнее)

Новогодняя ночь в Сыктывкаре 2018-2019: где и как лучше провести (подробнее)

Кто из знаменитых людей Коми продолжает верить в Деда Мороз (подробнее)