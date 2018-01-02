2019-01-02T11:34:51+03:00
Звезды

Театр оперы и балета приглашает Сыктывкарцев на новогодний Лайт-фестиваль

В афишу вошли спектакли легкого жанра
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Лайт-фестиваль начнется с популярной и любимой многими сыктывкарцами оперетты "Летучая мышь". Фото: www.komiopera.ruЛайт-фестиваль начнется с популярной и любимой многими сыктывкарцами оперетты "Летучая мышь". Фото: www.komiopera.ru
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Театр оперы и балета приглашает сыктывкарцев и гостей столицы на 12-й новогодний Лайт-фестиваль, который пройдет со 2 по 6 января.

В программе - спектакли легкого опереточного жанра «Летучая мышь» и «Бабий бунт», любимые сыктывкарской публикой мюзикл «Призрак замка Кентервиль» и балет-феерия «Щелкунчик», а также новогодняя концертная программа «Музыкальный карнавал».

Лайт-фестиваль начнется с популярной и любимой многими сыктывкарцами оперетты "Летучая мышь". Фото: www.komiopera.ru

Лайт-фестиваль начнется с популярной и любимой многими сыктывкарцами оперетты "Летучая мышь". Фото: www.komiopera.ru

2 января зрителям будет представлена одна из самых изумительных оперетт Иоганна Штрауса "Летучая мышь". Очарование радостных мелодий и веселая танцевальность этой оперетты пленяют своим праздничным жизнеутверждением, а тонкий юмор и филигранная ирония, мастерски вписанные в сюжетную линию, восхищают и соединяют мелодраматический и чисто комедийный стили.

3 января ждем всех на популярный мюзикл с детективным сюжетом "Призрак замка Кентервиль", написанный петербургским композитором Владимиром Баскиным по пьесе известного российского драматурга и сценариста Вячеслава Вербина. В основу либретто положен рассказ Оскара Уальда «Кентервильское привидение». От литературного первоисточника мюзикл отличается большим количеством сюжетных поворотов и новой неожиданной интригой.

Фото: www.komiopera.ru

Фото: www.komiopera.ru

Балет "Щелкунчик", который пройдет на сцене театра 4 января, адресован самой разной аудитории: это сказочная история для детей и взрослых, рождественская сказка, в которой решаются вечные темы детства и смерти, красоты нравственного подвига и предательства. Балетная труппа театра, только вернувшаяся с гастролей в Германии, представит волшебную историю, преподнеся детям и взрослым прекрасный рождественский подарок 4 января.

Новая концертная программа с аргентинским дирижером Рамиро Ариста объединит европейские традиции и латиноамериканские ритмы, чтобы подарить зрителям по-настоящему незабываемые впечатления. Симфонический оркестр театра под управлением маэстро выступит 5 января.

"Бабий бунт" венчает программу лайт-фестиваля. Фото: www.komiopera.ru

"Бабий бунт" венчает программу лайт-фестиваля. Фото: www.komiopera.ru

Завершится фестиваль зажигательной героической опереттой Евегния Птичкина "Бабий бунт" о веселой и непредсказуемой казачьей жизни. Спектакль пройдет 6 января.

Начало всех постановок - в 18:00.

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