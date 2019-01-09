Лайфхак: как предотвратить взрыв бытового газа в квартире
31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа (пока следователи выдвигают данную версию) рухнул подъезд жилого дома и под завалами погибли 39 человек. В свете страшной трагедии региональное отделение Общероссийского народного фронта напомнило жителям Коми правила обращения с газовыми плитами и газопроводным оборудованием.
Следует знать, что за безопасность газового оборудования - как внутридомового, так и внутриквартирного - несут ответственность управляющие компании и сами владельцы квартир.
Собственник обязан:
1. Содержать газовое и газоиспользующее оборудование в чистоте;
2. Перед розжигом горелок провести 3-5-ти минутную предварительную вентиляцию топки печи или духового шкафа;
3.После окончания использования закрыть краны оборудования и вентиль баллона;
4.Перед входом в подвал до включения освещения убедиться в отсутствии загазованности;
5. В любое время суток обеспечивать доступ в помещения работникам аварийно-диспетчерской службы в целях предупреждения аварии;
6.Обеспечить доступ спецорганизации в целях технического обслуживания;
7.В случае отсутствия более 24 часов закрывать все вентили на оборудовании;
8. Устанавливать мебель на безопасном расстоянии от оборудования.
Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования проводит специализированная организация, имеющая штат аттестованных квалифицированных сотрудников, сертифицированные материалы, комплектующие, контрольно-измерительное оборудование.
Срочно сообщите в аварийно-диспетческую службу, если обнаружили:
•Утечку газа или срабатывание системы контроля загазованности помещения;
•Нарушение тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
• Изменение давления газа;
• Приостановление подачи газа без предварительного уведомления;
• Несанкционированное перекрытие запорной арматуры внутридомового газового оборудования;
• Повреждение газового оборудования;
• Аварию или другую чрезвычайную ситуацию, возникшую при пользовании газом;
• Протекание через газовое оборудование электрического тока.
При обнаружении характерного газового запаха:
1. Перекрыть вентили газового оборудования;
2. Открыть окна и двери;
3. Вызвать аварийно-диспетчерскую службу;
4. Покинуть помещение и сообщить соседям;
5. Дождаться аварийно-диспетчерскую службу в безопасном месте.
ТЕЛЕФОН АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ ГАЗОВОЙ СЕТИ — 104 ИЛИ 04
ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ — 112
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