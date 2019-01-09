Лайфхак: как предотвратить взрыв бытового газа в квартире

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа (пока следователи выдвигают данную версию) рухнул подъезд жилого дома и под завалами погибли 39 человек. В свете страшной трагедии региональное отделение Общероссийского народного фронта напомнило жителям Коми правила обращения с газовыми плитами и газопроводным оборудованием.

Следует знать, что за безопасность газового оборудования - как внутридомового, так и внутриквартирного - несут ответственность управляющие компании и сами владельцы квартир.

Собственник обязан:

1. Содержать газовое и газоиспользующее оборудование в чистоте;

2. Перед розжигом горелок провести 3-5-ти минутную предварительную вентиляцию топки печи или духового шкафа;

3.После окончания использования закрыть краны оборудования и вентиль баллона;

4.Перед входом в подвал до включения освещения убедиться в отсутствии загазованности;

5. В любое время суток обеспечивать доступ в помещения работникам аварийно-диспетчерской службы в целях предупреждения аварии;

6.Обеспечить доступ спецорганизации в целях технического обслуживания;

7.В случае отсутствия более 24 часов закрывать все вентили на оборудовании;

8. Устанавливать мебель на безопасном расстоянии от оборудования.

Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования проводит специализированная организация, имеющая штат аттестованных квалифицированных сотрудников, сертифицированные материалы, комплектующие, контрольно-измерительное оборудование.

Срочно сообщите в аварийно-диспетческую службу, если обнаружили:

•Утечку газа или срабатывание системы контроля загазованности помещения;

•Нарушение тяги в дымовых и вентиляционных каналах;

• Изменение давления газа;

• Приостановление подачи газа без предварительного уведомления;

• Несанкционированное перекрытие запорной арматуры внутридомового газового оборудования;

• Повреждение газового оборудования;

• Аварию или другую чрезвычайную ситуацию, возникшую при пользовании газом;

• Протекание через газовое оборудование электрического тока.

При обнаружении характерного газового запаха:

1. Перекрыть вентили газового оборудования;

2. Открыть окна и двери;

3. Вызвать аварийно-диспетчерскую службу;

4. Покинуть помещение и сообщить соседям;

5. Дождаться аварийно-диспетчерскую службу в безопасном месте.

ТЕЛЕФОН АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ ГАЗОВОЙ СЕТИ — 104 ИЛИ 04

ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ — 112