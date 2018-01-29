Селфи в шаре и прямой эфир из собственной Швейцарии уже в инстаграме сыктывкарцев

Снегоступинг и зимний маунтинбайк непопулярны у жителей столицы Коми. В фокусе внимания сыктывкарцев – новогодние арт-объекты, скиджоринг и ёлки. «МегаФон» проанализировал объем интернет-трафика, передаваемого в местах отдыха в декабре, и выделил самые популярные из них.

Парк «Еляты» установил рекорд – в уходящем году его в среднем посещало в 1,5 раза больше человек, чем в прошлом.

Наибольшая активность приходится на Стефановскую площадь, где расположена главная ёлка столицы. Еженедельно абоненты прокачивают здесь объем, сравнимый с размещением миллиона селфи в соцсетях. Второе место занимает площадь у Центрального бассейна. В самом центре расположен популярный новогодний арт-объект – гигантский ёлочный шар, с которым фотографируются жители и гости города. Интернет-трафика в этом месте за семь дней хватило бы на отправку 700 000 фотографий.

Одним из самых популярных в декабре мест для селфи в Сыктывкаре стал новый арт-объект – гигантский ёлочный шар

В десятку самых популярных мест также вошли: лыжный комплекс «Олимпиец», «Зеленецкие Альпы», «Русские горки», лыжная база «Динамо», каток на «Центральном стадионе», и парк семейного отдыха «ЕлятыClub». При этом звонили чаще со склонов, а интернетом пользовались на катках. Парк «Еляты» установил рекорд – в уходящем году его в среднем посещало в 1,5 раза больше человек, чем в прошлом.

«Мы постоянно модернизируем собственную инфраструктуру, развиваем сеть 4G и уделяем внимание тем районам, где жители используют мобильный интернет активнее всего. В этом году мы ускорили интернет в местах зимний гуляний и парке «Еляты», в частности, поэтому селфи и прямые эфиры со скиджоринга – катание с хасками – в этой «маленькой Швейцарии», так это место называют в народе, набирает обороты», – рассказывает технический руководитель Сыктывкарского отделения «МегаФон» Евгений Бузулуцкий.