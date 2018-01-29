2018-12-29T10:37:40+03:00
Общество

Селфи в шаре и прямой эфир из собственной Швейцарии уже в инстаграме сыктывкарцев

«МегаФон» проанализировал объем интернет-трафика, передаваемого в местах отдыха в декабре, и выделил самые популярные из них.
Поделиться:
Сыктывкарцы охотно делятся снимками скиджоринга - катания на собачьих упряжкахСыктывкарцы охотно делятся снимками скиджоринга - катания на собачьих упряжках
Изменить размер текста:

Снегоступинг и зимний маунтинбайк непопулярны у жителей столицы Коми. В фокусе внимания сыктывкарцев – новогодние арт-объекты, скиджоринг и ёлки. «МегаФон» проанализировал объем интернет-трафика, передаваемого в местах отдыха в декабре, и выделил самые популярные из них.

Парк «Еляты» установил рекорд – в уходящем году его в среднем посещало в 1,5 раза больше человек, чем в прошлом.

Парк «Еляты» установил рекорд – в уходящем году его в среднем посещало в 1,5 раза больше человек, чем в прошлом.

Наибольшая активность приходится на Стефановскую площадь, где расположена главная ёлка столицы. Еженедельно абоненты прокачивают здесь объем, сравнимый с размещением миллиона селфи в соцсетях. Второе место занимает площадь у Центрального бассейна. В самом центре расположен популярный новогодний арт-объект – гигантский ёлочный шар, с которым фотографируются жители и гости города. Интернет-трафика в этом месте за семь дней хватило бы на отправку 700 000 фотографий.

Одним из самых популярных в декабре мест для селфи в Сыктывкаре стал новый арт-объект – гигантский ёлочный шар

Одним из самых популярных в декабре мест для селфи в Сыктывкаре стал новый арт-объект – гигантский ёлочный шар

В десятку самых популярных мест также вошли: лыжный комплекс «Олимпиец», «Зеленецкие Альпы», «Русские горки», лыжная база «Динамо», каток на «Центральном стадионе», и парк семейного отдыха «ЕлятыClub». При этом звонили чаще со склонов, а интернетом пользовались на катках. Парк «Еляты» установил рекорд – в уходящем году его в среднем посещало в 1,5 раза больше человек, чем в прошлом.

«Мы постоянно модернизируем собственную инфраструктуру, развиваем сеть 4G и уделяем внимание тем районам, где жители используют мобильный интернет активнее всего. В этом году мы ускорили интернет в местах зимний гуляний и парке «Еляты», в частности, поэтому селфи и прямые эфиры со скиджоринга – катание с хасками – в этой «маленькой Швейцарии», так это место называют в народе, набирает обороты», – рассказывает технический руководитель Сыктывкарского отделения «МегаФон» Евгений Бузулуцкий.

Любимое место гуляний в столице Коми - елка на Стефановской площади

Любимое место гуляний в столице Коми - елка на Стефановской площади

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
У него на лбу написано! Веган из Самары набил тату про отказ от мяса на самой заметной части лица
Судя по инстаграмму, где Сергей выкладывает свои фото, он приверженец движения "стрейт едж", пропагандирующего воздержание. Об этом мужчина решил заявить максимально заметно
Новости 24
В Сыктывкаре появилась ложная информация о Дедушке Морозе, который травит детей конфетами
Ветераны и профессионалы лыжного спорта встретятся на "Гонке патрулей"
В Усинске предстанет перед судом нефтяник, по вине которого загорелась нефтескважина
За неделю в Коми добыли семеро волков
Экс-мэр Сыктывкара Роман Зенищев заявил в Верховном суде о нарушении его прав
В Сыктывкаре наградили мужчину, который спас 9-летнюю девочку от пьяного отца
Воркутинка заказала на "Авито.ру" приставку и потеряла 16 тысяч рублей
В Усинске неизвестный украсил подъезд гирляндами и мишурой
Росгвардия Коми призывает жителей республики не носить при себе оружие во время праздников
Какая погода ждет жителей Коми в новогоднюю ночь
Республика Коми получит федеральную землю для решения проблем многодетных
На проекты ледовых арен для чемпионата мира по бенди будет выделено 50 млн рублей
В столице Коми стартовал фотоконкурс «Новогодний Сыктывкар»
В Коми больше не ищут сбежавшего детдомовца