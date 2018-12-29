В декабре уральцы греются в Греции, Турции и Испании

В топ стран для путешествий уральцев в этом году вошли Греция, Турция и Испания. Именно их жители чаще всего выбирали с помощью сервиса «МегаФонПутешествия». Две трети туристических путевок были куплены с помощью смартфонов.

Чаще всего сервис онлайн-бронирования открывали свердловчане, которые также вошли в число 5 самых активных пользователей в стране. Далее идут челябинцы и югорчане. Уральцы предпочли перелеты – каждая вторая услуга была оформлена на покупку авиабилетов. Каждая третья – на заказ железнодорожных билетов.

Если верхние строчки зарубежных направлений у путешественников занимают Греция, Турция и Испания, то из внутрироссийских пальму первенства держат Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Крым. Связисты также зафиксировали повышенный интерес к трансферу между городами: из Екатеринбурга обычно едут в Салехард и Нижний Новгород, из Сургута летят в Краснодар, а из Нижневартовска и Перми путешествуют в Москву.

Расширить свой кругозор и увидеть другие города и страны пожелали в 2 раза больше мужчин, чем представительниц прекрасного пола. Обладатели смартфонов на базе операционной системы Android в 2 раза чаще заказывали билеты и бронировали туры, чем владельцы яблочной продукции.

«Впереди Новый год и длинные праздничные выходные. Это шанс увидеть новые города и страны. Тем более это выгодно, как никогда. Только в декабре наши абоненты смогут получить повышенный кэшбэк за бронирование туристических услуг. На 25% больше денежных средств вернется на счет мобильного телефона в декабре пользователям «МегаФон Путешествия», – отмечает директор по продажам на массовом рынке «МегаФон» на Урале Александр Малов.

Интернет-платформа в режиме онлайн сравнивает цены и подбирает оптимальные варианты для путешествий. За каждую покупку сервис начисляет кэшбэк абонентам «МегаФона». Сумму, которая возвращается на счет мобильного, можно потратить на услуги связи или перевести близким на их счёт телефона. Также эти средства могут быть использованы для бесконтактных платежей через Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay или потрачены на интернет-покупки при помощи банковской карты «МегаФона».