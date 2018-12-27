Стали известны победители конкурса "Шальная елка"

Вот и стали известны победители фотоконкурса "Шальная елка".

1 место - Центральная библиотека Троицко-Печорска получает сертификат на катание собачьих упряжках на сумму 3 тысячи рублей (153 голоса).

2 место - Институт биологии Коми НЦ УрО РАН выигрывает аналогичный сертификат на катание на сумму 2 тысячи рублей (146 голосов).

3 место - Институт биологии Коми НЦ УрО РАН в упорной схватке завоевывает сертификат на катание на сумму 1 тысяча рублей (143 голоса).

Организаторы свяжутся с вами и объяснят, что делать дальше. Наши призеры получат самые новогодние призы - катание на собачьих упряжках! Причем, прокатят вас по зимней дороге милейшие собаки породы хаски, сиба-ину и самоеды. Вы получите удовольствие не только от быстрой езды, но и от общения с этими дружелюбными и общительными животными.

Победителей ждет катание на собачьих упряжках

Подробнее о питомнике и его собаках вы можете прочитать вот здесь. С хаски организуют катания на упряжках на снежных трасах лыжной базы «Динамо». Контакты: 8 (904) 271-77-84 - Анастасия, 8 (904) 271-49-71 - Артём.