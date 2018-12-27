2018-12-27T15:18:08+03:00
Здоровье

Красавица из Коми снялась в рекламе популярного бренда для волос

Татьяна Ветошкина рассказала, как попала на съемки и поделилась секретом ухода за своими локонами
Ольга СОЛОВЕЙ
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Девушки из Коми продолжают делиться своей красотой со всем миром. На этот раз сыктывкарка Татьяна Ветошкина представила Северо-Западный регион на съемках рекламы бренда Pantene. Она уже три года работает визажистом-стилистом, и такая возможность стала для Татьяны настоящим подарком под Новый год.

О том, как девушка удостоилась внимания одной из самых популярных компаний по уходу за волосами, Татьяна рассказала «Комсомолке».

- Как вы попали на съемки?

- Летом я наткнулась на рекламу Pantene в Instagram. Увидела, что они проводят конкурс и решила, что нужно принять в нем участие. По правилам необходимо было выложить личную фотографию в своем профиле, показав всю красоту и силу волос. Подумала, а почему бы и нет? Вдруг повезет! Так и сделала. Ведь у меня длинные, красивые волосы.

- Как вы ухаживаете за своими волосами?

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Красота и сила моих волос
923 отметок «Нравится»20 комментариевInstagram

- Я использую только шампунь и бальзам. Маски для волос практически не делаю, может только 1 раз в 1-2 месяца. Длину волос стараюсь не менять - подравниваю концы 1-2 раза в год. Также рекомендую всем девушкам правильно мыть волосы: шампунь наносим на корни волос, втираем, вспениваем и смываем. После этого на 1 минуту наносим бальзам только на кончики волос. Смываем. Если я использую маску по типу своих волос, то ее я наношу только на концы волос, держу 10 минут.

- Какой длины ваши волосы?

tanyavetoshkinaatanyavetoshkinaa
Вот такие мы красотки
101 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

- Около одного метра. Линейкой не измеряла, но учитывая мой рост - 153 см, половина меня - это длина моих волос! Волосы я специально не отращиваю, растут и растут сами по себе. Когда-то я хотела изменить прическу, покрасить их, чтобы что-то поменять во внешности, но в последнее время о таком не думаю. Меня вполне устраивает длина моих волос, их вид. Они мягкие, шелковистые и красивые! Так что я рекомендую девушкам не портить волосы и ухаживать за ними, не прибегая ко всяким покраскам. Натуральность сейчас актуальна.

- Съемки рекламы уже прошли?

tanyavetoshkinaatanyavetoshkinaa
Я подготовила для тебя сторис-урок!
175 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

- Да! Они проходили в Москве. Совсем скоро рекламный ролик можно будет увидеть по телевизору и в социальных сетях.

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