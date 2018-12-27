2018-12-27T15:34:13+03:00
Общество

Малые села Коми впервые получили доступ к мобильному интернету

10% населения республики до сих пор оставались в зоне цифрового неравенства
Поделиться:
Компания «МегаФон» запускает мобильную связь и интернет в 20 труднодоступных малонаселенных пунктах региона.Компания «МегаФон» запускает мобильную связь и интернет в 20 труднодоступных малонаселенных пунктах региона.
Изменить размер текста:

Более 90% россиян пользуются мобильной связью каждый день, больше половины населения страны ежедневно выходят в интернет со смартфонов, по данным исследователей Mediascope. В Республике Коми в преддверии Нового года более 2000 сельских жителей Койгородского, Троицко-Печорского и Удорского районов впервые оценили удобство онлайн-общения и качество мобильной связи.

В августе Правительство Коми и компания «МегаФон» договорились о запуске мобильной связи и интернета в 20 труднодоступных малонаселенных пунктах региона. На сегодняшний день оператор цифровых возможностей выполняет взятые на себя обязательства и обеспечивает качественными услугами удаленные села республики. В их число также входят Вежъю, Знаменка, Куръя, Митрофан-Дикост, Ёртом, Муфтюга, Кривое и другие.

90% жителей Коми уже проживают в зоне уверенного приема сети «МегаФон». Остальные 10% – жители небольших поселков и сел, где строительство сети осложнено географически. Но "МегаФон" устраняет это цифровое неравенство

90% жителей Коми уже проживают в зоне уверенного приема сети «МегаФон». Остальные 10% – жители небольших поселков и сел, где строительство сети осложнено географически. Но "МегаФон" устраняет это цифровое неравенство

«Мы уделяем особое внимание проектам, направленным на устранение цифрового неравенства. Это крайне важная, но сложная задача, выполнение которой позволит значительно улучшить качество жизни людей в сельской глубинке. Благодаря таким социально-ответственным компаниям как «МегаФон», жители впервые получают возможность работать онлайн, пользоваться сайтом госуслуг и другими цифровыми сервисами», — отметил руководитель Администрации Главы Республики Коми Михаил Порядин.

Сумма инвестиций «МегаФона» в развитие телеком-инфраструктуры региона только в этом году превысила 110 миллионов рублей.

«Почти 800 тысяч человек или 90% жителей Республики Коми уже проживают в зоне уверенного приема сети «МегаФон». Остальные 10% – жители небольших поселков и сел, где строительство сети осложнено географическими и экономическими факторами. В рамках взятых на себя обязательств, наша команда успешно, с опережением сроков выполняет план по запуску сети в малых и удаленных районах республики», — отметил директор Сыктывкарского отделения компании «МегаФон» Александр Канев.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Усинске неизвестный украсил подъезд гирляндами и мишурой
Росгвардия Коми призывает жителей республики не носить при себе оружие во время праздников
Какая погода ждет жителей Коми в новогоднюю ночь
Республика Коми получит федеральную землю для решения проблем многодетных
На проекты ледовых арен для чемпионата мира по бенди будет выделено 50 млн рублей
В столице Коми стартовал фотоконкурс «Новогодний Сыктывкар»
В Коми больше не ищут сбежавшего детдомовца
Первые жертвы мороза: в столице Коми пострадали дети и взрослый
По факту исчезновения усинки Эльвиры Шах возбудили уголовное дело
В сыктывкарских автобусах появится свободный Интернет
В Ухте воспитанник детдома сбежал из приюта
Синоптики Коми рассказали, какую погоду ждать в последнюю неделю декабря
В Сыктывкаре полицейские стреляли по «Газели» с пьяным водителем
В Ижемском районе разбился водитель снегохода
На пожаре в Сыктывкаре спасли девять человек
В Воркуте несколько дней будут бороться с последствиями пурги
В воскресенье в Коми до 30 градусов мороза
Сыктывкарский фотограф стала призером международного конкурса
В Воркуте утвердили городской бюджет на 2019 год
Воркутинка вместе с участниками благотворительного фонда записала кавер известной песни на языке жестов
ФАС отправила в черный список поставщиков 32 компании из Коми
Ещё одного ребенка в Ижемском районе сбила повозка с лошадью
В Ухте пропала 15-летняя девочка
Какая погода ждет жителей Коми на предновогодней неделе?
Вечером в Воркуте откроют часть дорог
В преддверии Нового года «Ростелеком» в Коми подключил к интернету весь поселок Ыргеншар
Под Печорой в результате нефтеразлива в лес вылилось 9 тысяч литров нефти