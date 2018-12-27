Малые села Коми впервые получили доступ к мобильному интернету

Более 90% россиян пользуются мобильной связью каждый день, больше половины населения страны ежедневно выходят в интернет со смартфонов, по данным исследователей Mediascope. В Республике Коми в преддверии Нового года более 2000 сельских жителей Койгородского, Троицко-Печорского и Удорского районов впервые оценили удобство онлайн-общения и качество мобильной связи.

В августе Правительство Коми и компания «МегаФон» договорились о запуске мобильной связи и интернета в 20 труднодоступных малонаселенных пунктах региона. На сегодняшний день оператор цифровых возможностей выполняет взятые на себя обязательства и обеспечивает качественными услугами удаленные села республики. В их число также входят Вежъю, Знаменка, Куръя, Митрофан-Дикост, Ёртом, Муфтюга, Кривое и другие.

90% жителей Коми уже проживают в зоне уверенного приема сети «МегаФон». Остальные 10% – жители небольших поселков и сел, где строительство сети осложнено географически. Но "МегаФон" устраняет это цифровое неравенство

«Мы уделяем особое внимание проектам, направленным на устранение цифрового неравенства. Это крайне важная, но сложная задача, выполнение которой позволит значительно улучшить качество жизни людей в сельской глубинке. Благодаря таким социально-ответственным компаниям как «МегаФон», жители впервые получают возможность работать онлайн, пользоваться сайтом госуслуг и другими цифровыми сервисами», — отметил руководитель Администрации Главы Республики Коми Михаил Порядин.

Сумма инвестиций «МегаФона» в развитие телеком-инфраструктуры региона только в этом году превысила 110 миллионов рублей.

«Почти 800 тысяч человек или 90% жителей Республики Коми уже проживают в зоне уверенного приема сети «МегаФон». Остальные 10% – жители небольших поселков и сел, где строительство сети осложнено географическими и экономическими факторами. В рамках взятых на себя обязательств, наша команда успешно, с опережением сроков выполняет план по запуску сети в малых и удаленных районах республики», — отметил директор Сыктывкарского отделения компании «МегаФон» Александр Канев.