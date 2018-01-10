Бывшая сыктывкарская актриса предстанет в роли парикмахера в сериале "Старушки в бегах"

Сегодня на Первом канале стартует многосерийный фильм "Старушки в бегах", в пятой серии которого зрителей Коми ждет встреча с бывшей актрисой сыктывкарского театра драмы Марией Букнис.

Сюжет комедийной мелодрамы прост: три дамы солидного возраста, устав от конфликтов со взрослыми детьми и рутины пенсии, сели в раритетную "Волгу" и отправились в автопутешествие. В пути с главными героинями происходит масса приключений, подружки знакомятся с новыми людьми и открывают для себя жизнь с новой стороны.

Мария Букнис исполняет роль парикмахера Веры.

- Моя героиня все время подозревает мужа в измене, а главная героиня сериала, которую играет Елена Сафонова, помогает ей понять, что ее муж честный и чистый человек, настоящий семьянин, - раскрыла часть сюжета «КП в Коми» Мария Букнис.

В последнее время экс-сыктывкарка Мария Букнис активно снимается в сериалах.Фото: Предоставлено героем публикации

Состав проекта простине звездный. Наша землячка снялась вместе с Еленой Сафоновой (звезда сериала «Зимняя вишня» и фильмов «Очи черные», «Принцесса на бобах», «Женская собственность»), Марией Яковлевой (в фильмографии актрисы свыше 30 ролей в советских и российских кинофильмах, в том числе - «Серебряное ревю», «Мой любимый папа», «Любовь не картошка») и Татьяной Орловой (в ее карьере 82 фильма и сериала, в том числе «Папины дочки. Суперневесты», «Товарищи полицейские», «Думай, как женщина»).

Особые дружеские отношения у Букнис сложились с Еленой Сафоновой. Прежде актрисы уже встречались на съемках сериала «Королева бандитов-2», а сейчас их актерские пути пересеклись на кинопроекте «Старушки в бегах».

- Елена — человек искренний и добрый. Она совершенно лишена звездности. В длинных перерывах между съемками нам даже пришлось делить одну кровать. Она абсолютно спокойно отнеслась к тому, что нам досталась одна кровать. Пришлось спать спиной к спине под одним одеялом, - поделилась интересными деталями рабочего процесса Мария.

Наша землячка востребована в мире киноФото: Предоставлено героем публикации

Съемки проходили еще весной прошлого года, а премьера состоялась летом. За этот период Мария Букнис успела принять участие в съемках детектива "Рая знает" (премьера прошла на канале "Россия"), сериале "Скрытые мотивы" и в кинокомедии "Толя-робот" (от создателей комедии "Я худею").