Полиция проигнорировала нарушение, выявленное общественниками на станции Шиес

Активисты движения "Поморье - не помойка" обустроили лагерь на станции Шиес, где в круглосуточном режиме ведутся работы по обустройству полигона под мусор из Московской области. Общественники проживают в строительном вагончике и после новогодних праздников возобновили дежурство на стройке.

И вновь активисты выявили нарушение на скандальном объекте. Вечером 7 января, совершая очередной обход по стройке, наблюдатели увидели, что на строительной технике отсутствуют госномера. Люди вызвали в полицию. Увы, но сотрудники правоохранительных органов закрыли глаза на очевидное правонарушение.

Общественники проживают в небольшом строительном вагончике. Фото: www.activatica.org

- Полиция приезжает постоянно, сотрудники опрашивают строителей, но техника снова выходит на объект. Транспорт не ставится на штрафстоянку и не опечатывается, - высказывают свое возмущение участники протестного движения "Поморье - не помойка!" в одноименной группе в соцсети "Вконтакте".

Авторы поста в паблике "Поморье - не помойка!" сообщают, что строительство не останавливается ни днем, ни ночью. Строится не только погрузочно-разгрузочная площадка, но и котловану глубиной около 3 метров. Более того, во время обхода стройки общественники обнаружили следы жидкости с очень резким запахом.

- Активисты уже взяли пробу и отправили странной жидкости на анализ. То же самое сделали сотрудники полиции, - сообщают граждане.

Отметим, что на станции постоянно дежурят общественники. Одни люди сменяют других. Если 5 января на скандальном объекте находилось 80 человек, то вчера их сменил дежурный патруль из 20 человек.