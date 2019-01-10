2019-01-10T17:33:12+03:00
Общество

Футбол в канун Нового года, поездки на родину и сноуборд - известные жители Коми не расслаблялись на праздники

"КП в Коми" пролистала акаунты в соцсетях у политиков, спортсменов и бизнесменов
Алиса КОЗЛОВА
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Сенатор от Коми Дмитрий Шатохин каждый год 31 декабря идет ... в спортзал. Фото: личная страницы Дмитрия Шатохина в соцсети "Вконтакте"Сенатор от Коми Дмитрий Шатохин каждый год 31 декабря идет ... в спортзал. Фото: личная страницы Дмитрия Шатохина в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com
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В новогодние праздники социальные сети пестрили селфи и фотографиями на тему "Как я провожу праздничные дни". Пользователи до сих пор делятся красивыми селфи на берегу моря, выкладывают посты со снимками на отдыхе в лесу, на даче, на рыбалке, на катке или в тренажерном зале. "КП в Коми", пролистав инстаграм и прочие соцсети, узнала, чем занимались в новогодние каникулы наши известные земляки.

У героев известной кинокомедии была традиция ходить в баню под Новый год, а вот сенатор от Коми Дмитрий Шатохин придерживается своих четких правил: в последний день уходящего года он старается выкроить время для занятий спортом. Вот и на этот раз в канун праздника член Совета Федерации России не преминул посвятить один час занятиям спортом. Оказавшись в городе Емве сенатор поиграл в баскетбол и футбол с местными воспитанниками спортшколы. Ну а новогодние праздники провел в родном Усть-Куломском районе.

Вот такие высокие сосны запечатлел сенатор Дмитрий Шатохин в своем родном районе. Фото: личная страница Дмитрия Шатохина в соцести "Facebook"

Вот такие высокие сосны запечатлел сенатор Дмитрий Шатохин в своем родном районе. Фото: личная страница Дмитрия Шатохина в соцести "Facebook"

По-спортивному встретила Новый год призерка Олимпиады Юлия Белорукова. Именитая лыжница участвовала в престижной многодневной гонке Тур де Ски. О соревнованиях, которые совпали с новогодними праздниками, спортсменка отчиталась в Инстаграме. Юлия опубликовала селфи в лыжной форме, под которым оставила лаконичный комментарий: "Работаю!"

yulia_belorukovayulia_belorukova
Работаем
8779 отметок «Нравится»146 комментариевInstagram

Основатель крупнейшей сети "Додо-пицца" Федор Овчинников совершил увлекательный trip в Черногорию. Впечатлениями от поездки бизнесмен поделился в личном акаунте в Инстаграме:

silaumasilauma
Сегодня в Черногории весь день стреляют. Палят так, как-будто идёт война. Просто сегодня Рождество или Божич, как говорят сербы и черногорцы. А в Божич есть традиция: главе семьи нужно выстрелить в небо из ружья, а потом срубить дерево или просто набрать веток для рождественского домашнего очага.
1342 отметок «Нравится»14 комментариевInstagram

- Сегодня в Черногории весь день стреляют. Палят так, как-будто идёт война. Просто сегодня Рождество или Божич, как говорят сербы и черногорцы. А в Божич есть традиция: главе семьи нужно выстрелить в небо из ружья, а потом срубить дерево или просто набрать веток для рождественского домашнего очага, - сообщил Федор Овчинников.

Олимпиец Дмитрий Алиев новогоднюю ночь провел в семейном кругу. Фигурист специально приехал в Ухту 31 декабря, чтобы встретить Новый год вместе с родными. Праздник проходил на лыжной базе (родители Дмитрия - тренеры по лыжным гонкам). Спортсмен покинул родной город уже 1 января, но за столь короткий срок успел побеседовать по душам с близкими людьми, а также покататься на буране. Из Ухты Дмитрий Алиев вылетел в Санкт-Петербург и вернулся к тренировкам. В свободное от катка время фигурист осваивает сноуборд.

Дмитрий Алиев осваивает сноуборд. Фото: личная страница Дмитрия Алиева в соцсети "Вконтакте" Фото: vk.com

Дмитрий Алиев осваивает сноуборд. Фото: личная страница Дмитрия Алиева в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com

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