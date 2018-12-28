Звездный прогноз для жителей Коми: жить хотим по-новому, но не знаем как

Загадывать на будущее – плохая примета. Но в преддверии Нового года хочется слегка приоткрыть завесу тайны и узнать, а что ждет в 2019? Одни обращаются за советом к гадалкам, а другие бегут к финансовым аналитикам. «Комсомолка» постаралась учесть вкусы разных читателей и составила разные предсказания на следующий год.

Мы обращались за шуточным гаданием к символу 2019-го года - свинке из сыктывкарского конно-спортивного центра «Аврора». И она предсказала Коми теплую зиму, политические перестановки и отток населения из региона. Сегодня мы предлагаем вам звездный прогноз от сыктывкарского астролога Ирины Ковалевой. Вы вольны рассматривать эти прогнозы в шутку или всерьез. Но помните, что каждый сам творец своей судьбы.

- Можно было бы попугать вас вероятностью войн и обрушения финансового рынка в 2019 году, но лучше предоставить право прогнозирования профессионалам в этих сферах. Общие прогнозы - это всегда практически ни о чем. Но, все-таки, любителям пощекотать нервишки или получить животворящий пендель, расскажем, что готовит год грядущий, - настраивает на прогноз Ирина Ковалева.

Прогнозы по знакам зодиака

В 2019 году Тельцам, Девам желательно обратить внимание на сердечно-сосудистую систему. Козерогам особенно важно уделить внимание здоровью, быть готовым к внутренней трансформации. Скорпионам, Водолеям первой декады, Львам придется научиться принимать неожиданные жизненные перемены. Родившимся в конце второй и в третьей декаде Водолеям, а так же Рыбам полезно начать осваивать любые медитативные и психологические практики.

Ракам, Весам, Овнам не чураться ограничений и учится глубинному самоанализу. Стрельцам ловить благоприятные возможности и расширять поле деятельности, помогать окружающим, духовно расти. Близнецам научится находить компромисс между своими желаниями и необходимостью расширения кругозора, дальних путешествий, получения духовных знаний.

Прогнозы для сильных духом

Особенно хочу обратить ваше внимание на то, что индивидуальный прогноз всегда перепрошивает общепрогнозируемые тенденции. В любой кризис найдется горстка людей, которые развиваются и растут, тогда как остальные теряют. Их секрет прост - они каким-то загадочным способом живут в соответствии с правилами своей натальной карты и попадают в поток. И любая буря надувает паруса. Тут многое зависит от самого человека, его осознанности, желаний, намерений. Оказаться можно и в кризисное время в нужном месте, ловить инсайды судьбы и чувствовать радость продвижения как материального, так и духовного. Более подробные прогнозы, конечно, даст индивидуальный разбор карты рождения.

Астролог Ирина Ковалева

Прогнозы о будущем России

Если говорить о перспективах развития России в целом, то 2013-2020 годы - это время, когда преобладают завершающиеся циклы медленных планет. 2019 год продолжает и завершает непростой период в жизни России и всего человечества. Кратко его можно описать примерно так: «Старое себя изживает, но отпускает очень неохотно. По-старому жить уже не хотим, по-новому еще не знаем как, но внутренне чувствуем перемены».

Еще сильны ориентиры из прошлого и нет видения будущего, понимания перспектив. Перемены на протяжении всей истории сопровождались кризисами практически во всех сферах деятельности и умах людей.

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