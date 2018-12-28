Моржевание, лыжи, пробежка: сыктывкарцы начнут 2019 год по-спортивному

Зачастую первые дни наступившего года выпадают у россиян из жизни. Одни после праздничных гуляний отсыпаются и проводят время у голубого экрана за просмотром советских фильмов, другие засиживаются в гостях, понимая, что в ближайшее время можно никуда не торопиться. Однако есть оригиналы, которые уверены: это ценное время нужно проводить ярко и позитивно, что запомнить его на все следующие 12 месяцев. «Комсомолка» предлагает жителям Коми взять на заметку три идеи, как провести первые дни 2019-го активно.

Любители ледяной воды из Сыктывкара, которые именуют себя «Речными котиками», попрощаются с уходящим годом в своем стиле. 30 в 11 часов они ждут всех желающих у моста в местечке Заречье. Здесь, в живописном месте «моржи» оборудовали прорубь, в которую можно безопасно спуститься по деревянным ступенькам. Всех окунувшихся ждет горячий чай и теплые разговоры.

30 декабря можно и окунуться. Фото: vk.com/komimorj

Каждый житель столицы Коми может на практике доказать негласный слоган города: «Сыктывкарец - значит лыжник!» Причем, доказать это и 1 января. В этот день в 11 часов на спортбазе «Динамо» по традиции соберутся любители лыжного спорта. Члены спортивного клуба «Винев» ждут всех желающих, чтобы вместе с единомышленниками проехать 4 километра по прогулочной трассе. После преодоления разминочной для Нового года дистанции спортсмены соберутся на лесной поляне: разведут костер и накроют праздничный стол.

Первый день нового года можно провести на лыжне

В первый день нового года Сыктывкар присоединится к всероссийской акции «Муромская дорожка». Она пройдет сразу в нескольких городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге. Начало пробежки назначено на 1 января на 13 часов, а перед этим в 11.00 собравшиеся у Свято-Стефановского кафедрального собора услышат молебен. Участники акции стартуют от собора на ул. Свободы, 60, пересекут парк имени Кирова и вернутся обратно. Слоган мероприятия: «Станем примером для наших детей, как когда-то примером стал для всего народа Илья Муромец».

1 январям можно принять участие в массовом забеге. Фото: nsportscenters.com

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