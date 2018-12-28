Куда сходить в баню на Новый год 2018-2019 в Сыктывкаре: расписание и цены

Если вы сторонник хрестоматийной традиции из серии "каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню..", то вы наверняка уже присматриваете, где помыться. Именно для таких любителей ритуала встречать новый год по-настоящему чистым, общественные бани Сыктывкара будут работать в последние дни декабря до позднего вечера.

Практически все помывочные заведения Сыктывкарского банно-прачечного треста 31 декабря продолжат работу до 21 часа. Дольше всех можно будет задержаться в парной бани №4 на Октябрьском проспекте - она закроется лишь за 2 часа до полуночи.

В баню можно будет прийти со своим веником или приобрести его на месте. За пихтовый веник придется отдать 80 рублей, за березовый - 100 рублей, за эвкалиптовый - 120, за дубовый - 160. Если желание очиститься телом застанет вас внезапно, то в банях можно будет приобрести одноразовые тапочки или взять в аренду полотенце (23 рубля) и простынь (40 рублей).

29 декабря билет на одно посещение сыктывкарской бани будет стоит 200 рублей, а 30 и 31 декабря - 250 рублей. Цена посещения для ребенка в возрасте от 1 до 7 лет - 80 рублей.

С января поход в общественную помывочную в выходные подорожает на 20 рублей и обойдется в 270 рублей.

Душистый пар вылечит и тело, и душу, - приговаривают любители бань.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Расписание работы бань МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест»

с 30 декабря 2018 года по 7 января 2019 года

Баня № 3 (ул. Кирова, 56, тел. 24-23-15).

Время работы с 14 до 21 часа.

Рабочие дни - 30, 31 декабря и 5, 6, 7 января

Выходные дни - 1, 2, 3, 4 января

Баня № 4 (Октябрьский пр-т, 80, тел. 24-45-70)

Время работы с 14 до 22 часов.

Рабочие дни - 30, 31 декабря и 3, 4, 5, 6 января

Выходные дни - 1, 2, 7, 8 января

Баня № 5 (пос. Выльтыдор, ул. Механическая, 6/1)

Время работы с 14 до 21 часа.

Рабочие дни - 29, 30 декабря и 5, 6 января

Выходные дни - 31 декабря и 1, 2, 3, 4 января

Баня № 7 (пгт. Краснозатонский, ул. Корабельная, 1/8, тел. 23-67-90)

Время работы с 14 до 21 часа.

Рабочие дни - 30, 31 декабря и 4, 5, 6 января.

Выходные дни - 1, 2, 3 января.

Баня № 8 (п. Максаковка, ул. Снежная, 1/2, тел. 23-28-55)

Время работы с 13 до 20 часа.

Рабочие дни - 31 декабря и 4, 5 января.

Выходные дни - 1, 2, 3, 7 января.

Баня № 9 (п. Лесозавод, ул. Сосновая, 10, тел. 22-61-18)

Время работы с 14 до 21 часа.

Рабочие дни - 30, 31 декабря и 4, 5, 6 января

Выходные дни - 1, 2, 3, 7 января.

Баня № 10 (п. Трехозерка, 27)

Время работы с 12 до 20 часа.

Рабочие дни - 29, 30 декабря и 5, 6 января

Выходные дни - 31 декабря и 1, 2, 3, 4 января.

Баня № 11 (п. Седкыркещ, ул. Уральская, 31)

Время работы с 12 до 20 часа.

Рабочие дни - 29, 30 декабря и 5, 6 января.

Выходные дни - 31 декабря и 1, 2, 3, 4 января.

После нового года посещение общественной бани в праздники будет стоить 270 рублейФото: Алексей БУЛАТОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда сходить на Новый год 2018-2019 в Сыктывкаре: главные площадки, выставки, концерты

29 декабря жителей Коми ждут на вечеринке в Центре досуга и кино «Октябрь». 30 декабря с 10 до 18 часов рядом у Центрального бассейна будет работать почта Деда Мороза. Там же весь день будут работать интерактивные площадки:катания на упряжке, фотозоны с хаски и северным оленем (подробнее)

Новогодняя ночь в Сыктывкаре 2018-2019: где и как лучше провести

В ночь с 31 декабря на 1 января на Стефановской площади устроят новогоднее представление. Программа начнется в 00 часов 30 минут. Там же будет работать ярмарка, где можно будет купить сувениры и игрушки. Холодно точно не будет: дети смогут поиграть в ледовом городке и покататься на коньках, а взрослые — съесть вкусную выпечку с чаем. Салют прогремит первого января в 1 час 30 минут. (подробнее)

Трехглавый дракон, свинка Пеппа и русские красавицы: в Сыктывкаре зажгли огни на главной елке Коми

Дед Мороз со Снегурочкой приехали на праздник на знакомом многим паровозике, который часто можно увидеть на Стефановской площади. Их встретил мэр города Валерий Козлов. После троекратного «Раз, два, три, елочка, гори!» зеленая красавица озарилась новогодними огнями. (подробнее)