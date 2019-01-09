Красавица из Сыктывкара засветилась в рекламе «Pantene»

В декабре 2018-го сыктывкарка Татьяна Ветошкина представила Северо-Западный регион на съемках рекламы бренда "Pantene". В начале января ролик вышел на российском телевидении.

- Включай телевизор! Я в рекламе! - не скрывает своего восторга девушка. - Вот так вот пользуешься себе любимой шампунькой несколько лет, а потом бац и ты в рекламе бренда. Это супер возможность и невероятный опыт!

20-секундное видео, в котором представительницы восьми российских регионов рекламируют средства для ухода за волосами, уже вовсю крутят на всех телеканалах страны.

Жители Коми искренне радуются за землячку и оставляют ей поддерживающие комментарии в соцсетях: "С такими волосами прямая дорога в рекламу", "Почему тебя отдельно не показывают? Самые красивые волосы и обделили вниманием", "Супер!!! Вы очень красивая".

Реклама Pantene.

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