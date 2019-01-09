Во время новогодних праздников сотрудники МЧС Коми показывали нетрезвым сыктывкарцам дорогу домой

Во время новогодних праздничных гуляний жители и гости Коми веселились на полную катушку. Некоторым становилось плохо прямо во время боя курантов, а другие от веселья забывали свой домашний адрес.

Сегодня на брифинге с журналистами начальник Главного Управления МЧС по Коми Александр Князев рассказал об оперативной обстановке на территории республики в новогодние и рождественские праздничные дни. В это время сотрудники МЧС, управления противопожарной службы, добровольцы обеспечивали безопасность в местах массовых гуляний. Спасатели дежурили даже ночью с 31 декабря на 1 января в Кировском парке и на Стефановской площади.

- Министерству уже столько лет, что уже практически нет случаев, которые могли бы поставить дежурные службы в ситуации, когда они не смогли бы быстро среагировать, - признался Александр Князев.

Александр Князев рассказал, как МЧС помогали жителям Коми в новогодние праздникиФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Правда, во время праздников сыктывкарцы удивили спасателей своими необычными просьбами о помощи.

- Были случай, когда подгулявшим жителям требовалось подсказать, где находится их жилище. Наши пожарные и спасатели с удовольствием им помогали, - рассказал начальник ГУ МЧС по Коми. – Видите ли, здание пожарной части освещается, поэтому, когда человек в 3-4 часа ночи где-то загулял, то он, как к ориентиру, подходит к нашей каланче. Такой случай произошел и в ночь с 31 декабря на 1 января. Приезжий заблудившийся мужчина постучался к нам в дверь, поздравил сотрудников с Новым годом. Они вывели его на Советскую улицу и показали, как пройти к дому.

Кроме этого, необычные звонки поступали и в службу спасения 112. Жители Коми не сообщали о чрезвычайных ситуациях, а просто хотели поздравить операторов с Новым годом.

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