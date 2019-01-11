Новые данные о ДТП на краснозатонском мосту в Сыктывкаре: 22 человека получили травмы, 8 госпитализированы

Появилась новая информация о количестве пострадавших во вчерашнем ДТП на краснозатонском мосту. По сообщению сыктывкарской ГИБДД, при столкновении автобуса и лесовоза травмы получили 22 человека.

Ужасное ДТП произошло в Сыктывкаре вчерашним вечером, примерно в 19 часов 5 минут, на 2 километре автодороги «Сыктывкар – Троицко-Печорск» с участием рейсового автобуса (маршрут №25 Сыктывкар – Максаковка) и автомобиля «Мерседес» (лесовоз). Последний при повороте налево в сторону реки не предоставил преимущество автобусу, который двигался со стороны Сыктывкара в сторону поселка Краснозатонский.

Авария произошла 10 января в 19:05. Фото: пресс-служба МЧС по Коми

На данный момент известно, что в аварии пострадали 22 человека, из них 8 человек были госпитализированы.

Список пострадавших:

1. Несовершеннолетний трехлетний мальчик, воспитанник детского сада, доставлен в нейрохирургию ДРБ с подозрением на перелом нижней челюсти. Во время столкновения находился на коленях у отца.

2. Четырехлетний мальчик из Северодвинска получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей головы, не госпитализирован. Во время аварии находился на коленях у бабушки.

3. 11-летняя девочка, учащаяся пятого класса одной из школ, получила черепно-мозговую травму, под вопросом перелом левого бедра. Госпитализирована, стояла в центре автобуса, была в сопровождении мамы.

4. Вторая 11-летняя девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, резаные раны лица и кистей. Не госпитализирована. Во время аварии стояла рядом со своей подругой, находилась в сопровождении мамы своей подруги. Обе пятиклассницы возвращались с бассейна.

5. Десятилетняя девочка получила ушиб мягких тканей головы, госпитализации не потребовалось. На данный момент не опрошена.

6. 58-летняя женщина получила множественные переломы грудной клетки, под вопросом пневмоторакс. Была госпитализирована.

7. 27-летняя девушка получила ушиб грудной клетки слева, госпитализации не потребовалось.

8. 56-летняя женщина получила черепно-мозговую травму, перелом костей носа под вопросом, ей понадобилась госпитализация.

9. 55-летняя женщина также была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки слева.

10. 49-летняя женщина получила ушибы шейного отдела позвоночника, поясницы, грудной клетки, ушибленные раны правого голена и трети левой голени. Госпитализации не потребовалось.

11. 42-летняя женщина получила ушиб правого плечевого сустава, от госпитализации отказалась.

12. 50-летняя женщина в результате аварии получила перелом костей носа, ушиб правого бедра, мягких тканей правого плеча и правой голени. Госпитализации не потребовалось.

13. 63-летняя женщина получила ушибленную рану средней трети правой голени и ушибы правого плечевого сустава с правым коленом. Не госпитализирована.

14. 42-летний мужчина получил ушиб левого тазобедренного сустава и ссадины обеих кистей. Госпитализации не потребовалось.

15. 52-летняя женщина получила ушиб правого плечевого сустава и ушиб правой стопы. Не госпитализирована.

16. 42-летняя женщина в результате столкновения ударилась правой бровью, госпитализации не потребовалось.

17. 33-летний мужчина доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибленной раной и гематомой лба.

18. 45-летняя женщина получила ушибы правого плеча и обеих голеней, госпитализации не потребовалось.

19. 30-летний мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой и переломом нижней челюсти.

20. 42-летняя женщина получила ушибленную рану левой голени, не госпитализирована.

21. 36-летняя женщина доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой, переломом спинки носа и ссадинами лица.

22. 29-летний мужчина - водитель автобуса - получил ушибы левого плеча, правого бедра и спинки носа. За медицинской помощью обратился самостоятельно.