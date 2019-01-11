Лайфхак: Как пассажирам автобуса, столкнувшегося с лесовозом, получить деньги за ущерб здоровью

Пострадавшие в ДТП возле краснозатонского моста имеют право получить материальную компенсацию, но только в судебном порядке. И это не зависит от характера травм, то есть даже незначительная ссадина, зафиксированная медиками, открывает возможность требовать компенсацию за моральный ущерб. Как следует поступить пассажирам злополучного автобуса, "КП в Коми" рассказал юрист Олег Хромов.

- Граждане приобретали билеты - этот платежный документ является доказательством того, что пострадавшие получили травмы именно в этом автобусе. В пути ответственность за жизнь и здоровье пассажиров несет компания-перевозчик. Но уточню: виновника ДТП устанавливает суд. Как только приговор по инициатору аварии вступит в силу, пострадавшие получат право направить иск на организацию, сотрудник которой был признан виновным в происшествии - разъяснил Олег Хромов.

В данном случае, иски следует подавать либо на "СЛДК", либо на владельца автобуса.

В Коми уже создан судебный прецедент по аналогичныму происшествию. После трагической аварии в Удорском районе, когда произошло столкновение "Урала" с пассажирским автобусом, пострадавшие через суд получили денежную компенсацию за моральный ущерб. Напомним, происшествие случилось 17 апреля 2017 года. Виновным был признан водитель "Урала", ему назначили наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. В аварии погибли 60-летний водитель автобуса, 5-летняя девочка, шести пассажирам был причинен тяжкий вред здоровью, еще 10 человек получили травмы, квалифицируемые как легкий и средний вред здоровью.

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