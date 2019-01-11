2019-01-11T16:02:14+03:00
Происшествия

Лайфхак: Как пассажирам автобуса, столкнувшегося с лесовозом, получить деньги за ущерб здоровью

Юрист "КП в Коми" дает советы пострадавшим в страшной аварии
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Во вчерашнем ДТП вблизи краснозатонского моста 22 человека получили травмы различной степени тяжести. Фото: МЧС по КомиВо вчерашнем ДТП вблизи краснозатонского моста 22 человека получили травмы различной степени тяжести. Фото: МЧС по Коми
Изменить размер текста:

Пострадавшие в ДТП возле краснозатонского моста имеют право получить материальную компенсацию, но только в судебном порядке. И это не зависит от характера травм, то есть даже незначительная ссадина, зафиксированная медиками, открывает возможность требовать компенсацию за моральный ущерб. Как следует поступить пассажирам злополучного автобуса, "КП в Коми" рассказал юрист Олег Хромов.

- Граждане приобретали билеты - этот платежный документ является доказательством того, что пострадавшие получили травмы именно в этом автобусе. В пути ответственность за жизнь и здоровье пассажиров несет компания-перевозчик. Но уточню: виновника ДТП устанавливает суд. Как только приговор по инициатору аварии вступит в силу, пострадавшие получат право направить иск на организацию, сотрудник которой был признан виновным в происшествии - разъяснил Олег Хромов.

В данном случае, иски следует подавать либо на "СЛДК", либо на владельца автобуса.

В Коми уже создан судебный прецедент по аналогичныму происшествию. После трагической аварии в Удорском районе, когда произошло столкновение "Урала" с пассажирским автобусом, пострадавшие через суд получили денежную компенсацию за моральный ущерб. Напомним, происшествие случилось 17 апреля 2017 года. Виновным был признан водитель "Урала", ему назначили наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. В аварии погибли 60-летний водитель автобуса, 5-летняя девочка, шести пассажирам был причинен тяжкий вред здоровью, еще 10 человек получили травмы, квалифицируемые как легкий и средний вред здоровью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пострадавшие в ДТП на краснозатонском мосту проходят лечение в Сыктывкаре (подробнее...)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Причины аварии вблизи краснозатонского моста разберут на уровне Главы Коми
Какими необычными именами называют детей в Сыктывкаре?
В Крещение в Коми будет оборудована 41 купель
ОАЭ, WhatsApp и видео: где уральцы провели Новый год
В Коми подорожали яйца, молоко и помидоры
Пьяная ссора сыктывкарцев закончилась поножовщиной
Пострадавшие в ДТП на краснозатонском мосту проходят лечение в Сыктывкаре
По факту ДТП на краснозатонском мосту возбуждено уголовное дело
Сыктывкарец украл крест из Свято-Стефановского собора
ДТП на краснозатонском мосту не повлияет на график движения автобусов
Где сыктывкарцы смогут окунуться в Крещение: список купелей
Фотография природы Коми украсила выставку National Geographic в Москве
«Мороз для слабаков». В соцсетях распространяют фото жителей Коми, которым не холодно
Появились подробности гибели вахтовиков в Усинском районе
В Сыктывкаре мужчина погиб, попав под колеса локомотива
Нетрезвый папаша, не сумев попасть к жене и новорожденному, заявил о заминировании роддома
Стали известны подробности гибели 17-летнего воркутинца, который катался на "ватрушке" с друзьями
Следователи Коми выясняют обстоятельства гибели вахтовиков в Усинском районе
В Коми пришли морозы: для учеников с 1-го по 4-й класс объявили актировку
Врач из Вуктыла, по вине которой скончался пациент, не смогла обжаловать приговор
В Коми ищут дальнобойщиков для съемок документального фильма
Республику Коми накроют 30-градусные морозы
В Коми пенсионер погиб на пожаре в квартире из-за неосторожности при курении
В Сыктывкаре в аварии пострадал 15-летний подросток
Роспотребнадзор нашёл в аэропорту Сыктывкара инфицированного пассажира
Юлия Белорукова вошла в пятерку лучших в масс-старте на международном лыжном турнире «Tour de Ski»
Пьяного жителя Сосногорска сшибла с ног дверь ВАЗа