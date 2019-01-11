2019-01-11T19:14:39+03:00
Общество

"Виноваты те, кто сформировал эту дорогу, на которой рискуют жизнью водители и пассажиры", - Дмитрий Шатохин

Сенатор от Коми высказал свое предположение о виновных в ДТП близ краснозатонского моста
Алиса КОЗЛОВА
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Сенатор от Коми: "Система общественного перевеса уже дает свои плоды!" Фото: личная страница Дмитрия Шатохина в соцсети "Вконтакте"Сенатор от Коми: "Система общественного перевеса уже дает свои плоды!" Фото: личная страница Дмитрия Шатохина в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com
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Сенатор от Коми Дмитрий Шатохин прокомментировал в соцсетях вчерашнее ДТП вблизи краснозатонского моста. Напомним, при столкновении автобуса марки "Лиаз" и лесовоза "Мерседес" 22 человека получили травмы различной степени тяжести. Госпитализированы 8 человек.

Представитель региона в Совете Федерации опубликовал пост на личной странице в "Вконтакте" и в "Facebook". Сенатор высказал предположение по поводу причины аварии, основанное на собственных наблюдениях:

- Три недели назад при поездке в районы я лично убедился, что большая часть лесовозов едет с «нормальным» весом и был удовлетворен тем, что система весового контроля уже начинает давать свои плоды. Но часть большегрузов «шла» по-прежнему с перевесом! На вопрос, как это возможно, местные лесники ответили, что есть же одно «умное» предприятие, которое сделало съезд и возит в обход. Сожалею, что я не сделал уже тогда запрос в МВД по Коми, очень сожалею. То есть возить в объезд – это была целая система!

Сенатор задается вопросом: виноват ли в ДТП водитель лесовоза? И сам же на него отвечает: "Да, он управлял транспортным средством!" Однако Дмитрий Шатохин заострил внимание на ответственность предприятия-владельца спецтранспорта: "Кто санкционировал и содержал этот съезд, подсыпал, направлял на него расходы?"

- Однозначно виноваты те, которые незаконно (надеюсь, правоохранительные органы это выяснят) сформировали эту объездную дорогу, на которой каждый день рискуют жизнью водители и пассажиры. Теперь они уже готовы "откупиться" (по-другому не скажу) или, как указано в СМИ, оказать пострадавшим помощь в лечении и реабилитации, - столь резко оценивает действия компании-владельца лесовоза Дмитрий Шатохин.

Напомним, 10 января в 19:05 на 2 километре автодороги «СыктывкарТроицко-Печорск» произошло ДТП с участием рейсового автобуса (маршрут №25 Сыктывкар – Максаковка) и автомобиля «Мерседес» (лесовоз). Последний при повороте налево в сторону реки не предоставил преимущество автобусу, который двигался со стороны Сыктывкара в сторону поселка Краснозатонский. Автобус и лесовоз столкнулись, в результате аварии пострадали 22 человека. Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело, ведется расследование инцидента.

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