«Ростелеком» выступил партнером технологического фестиваля «ТехноФестКоми-2019»

С 11 по 19 января в Коми проходит Республиканский технологический фестиваль «ТехноФестКоми-2019» для детей и молодежи в возрасте от 5 до 20 лет.

В течение девяти дней в разных городах Коми проводятся робототехнические чемпионаты, отборы лучших программ в сфере инноваций и высоких технологий и слеты юных техников. Так, к примеру, в рамках программы ранней профессиональной подготовки и профориентации школьников в Сыктывкаре состоялся региональный чемпионат «ЮниорПрофи», а в Воркуте смотр и выбор перспективных программ по развитию робототехники.

«Ростелеком» выступил партнером фестиваля: компания предоставила призы для участников и организовала интерактивную площадку «Умный дом». Демонстрационный стенд инновационной услуги специалисты развернули в технопарке «Кванториум» в столице республики, где происходят основные действия фестиваля. На демонстрационном стенде гости и участники фестивали могут увидеть, как работают датчики дыма, протечки, открытия двери, а также дистанционно включить умную лампочку и протестировать умную розетку.

Фото: предоставлено пресс-службой Коми филиала "Ростелеком"

Также в рамках чемпионата «Юниор Профи» «Ростелеком» предоставил площадку для создания конкурсного видеосюжета одной из съемочных групп, участвующих в соревнованиях. Работы конкурсантов оценивали эксперты республиканского телеканала «Юрган» и другие специалисты сферы телевидения и фотографии.

В результате в компетенции «Медиакоммуникации 14+» победителями признана группа школьников, которая снимала сюжет о том, как меняют жизнь людей цифровые технологии. Это школьники Анна Арабова, Габриэлла Щербина, Николай Постников и Анастасия Конопко. ТВ-сюжет был подготовлен после того, как ребята посетили музей связи компании, сервисный центр, пообщались со специалистами «Ростелекома».

«Пожалуй, это одно из наиболее перспективных направлений, которое не просто может, а должна поддерживать наша компания, - отметил директор Коми филиала ПАО «Ростелеком» Александр Хуциев, - Здесь в «Кванториуме» создана самая благодатная почва для развития и роста детской творческой и технической мысли. А фестиваль – это отличная возможность показать чему они научились, чего добились, понять куда и как развиваться дальше. В конечном итоге, именно эти дети, возможно, будут определять будущее телекоммуникаций и цифровых сервисов».

Фестиваль «ТехноФестКоми-2019» организован Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Фестиваль призван популяризировать научно-техническое творчество в среде детей и молодежи, стимулировать их интерес к сфере инноваций и высоких технологий, помочь ребятам с выбором профессии, повысить престиж инженерных специальностей, выявить и поддержать талантливую молодежь.