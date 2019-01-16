Руководителя Эжвы Александра Калинина обвиняют в незаконном премировании главы "Жилкомхоза" на 4,1 млн рублей

Эжвинский руководитель администрации Александр Калинин предстанет перед судом. Муниципальному чиновнику предъявлено обвинение сразу по двум статьям Уголовного кодекса России - злоупотребление должностными полномочиями и халатность.

Александру Калинину вменяется в вину необоснованная выдача премий руководителю ЭМУП "Жилкомхоз". Руководитель администрации знал, что коммунальное предприятие не достигало необходимых показателей экономической эффективности и прибыли. А ведь только из реальных доходов допускается выплата в виде стимулирующих поощрений. Всего с апреля 2012 года по июнь 2017 года издано приказов о выплате премий на сумму 4,1 млн рублей.

Второй эпизод криминальной деятельности связан с жилищными махинациями. Следствие предполагает, что в 2012-2013 года Александр Калинин на незаконных основаниях дал согласие на приватизацию девяти квартир для работников все того же "Жилкомхоза". Кадастровая стоимость недвижимости в сумме составляет 11,8 млн рублей.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Эжинский районный суд Сыктывкара.

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