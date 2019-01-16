2019-01-16T16:33:58+03:00
Общество

Александр Калинин: "С уголовным преследованием не согласен, поскольку суть обвинений не понятна"

Глава Эжвы полностью отрицает предъявленные обвинения
Алиса КОЗЛОВА
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Несмотря на предъявленные обвинения, Александр Калинин продолжает работать на посту руководителя администрации Эжвы. Фото: www.эжва.рфНесмотря на предъявленные обвинения, Александр Калинин продолжает работать на посту руководителя администрации Эжвы. Фото: www.эжва.рф
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Руководитель администрации Эжвы Александр Калинин прокомментировал "КП в Коми" предъявленные ему обвинения.

- В отношении квартир, которые переданы простым работникам Жилкомхоза в порядке приватизации, в которых они же и проживали задолго, есть прямое указание федерального закона и право этих граждан. Как можно его игнорировать и нарушать. Более того, судебная практика, когда федеральные суды обязывают государственные и муниципальные предприятия, органы местного самоуправления считать таких граждан, проживающих по договорам социального найма, и давать согласие на приватизацию, продолжается и сегодня.

Что касается выплаты премий - не могу согласиться, что премия должна выплачиваться только из прибыли предприятия. Более того, при наличии прибыли в 2012, 2013, 2014, 2015 годах премии за счет прибыли не выплачивались. Все стимулирующие выплаты соответствуют трудовому законодательству, контракту, коллективному договору на предприятии и отраслевому тарифному соглашению в сфере ЖКХ. Поэтому с уголовным преследованием не согласен, поскольку суть обвинений не понятна.

Напомним, сегодня переданы в Эжвинский районный суд материалы уголовного дела в отношении Александра Калинина. Муниципальному чиновнику предъявлено обвинение сразу по двум статьям Уголовного кодекса России - злоупотребление должностными полномочиями и халатность. Несмотря на уголовное преследование фигурант продолжает работать на посту руководителя администрации Эжвинского района Сыктывкара.

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