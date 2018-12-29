Евгений Гаврилов: «Ощущаю себя инопланетянином»

Человек-ураган, мистер Загадка, приставала, Дон Кихот, Дед Мороз.

Евгений Гаврилов многогранен как в сценических образах, так и повседневной жизни. О новом этапе развития, трех главных женщинах своей жизни и творческих парадоксах Евгений Гаврилов рассказал в интервью журналу «КП-Авиа».

«У всех схожу за своего»

– Все мы знаем тебя как человека искусства, и «повседневной» твою жизнь назвать трудно: темп, который ты задаешь (певец, актер, преподаватель по вокалу и сценическому мастерству, продюсер, тамада), иной раз кажется безумным, а с недавних пор ты подался в бизнес. С театром и сценой покончено?

– Конечно, нет. Просто я всегда пробую что-то новое, поскольку считаю, что человеку важно развиваться. Не цепляться за определенные категории. Все живое всегда пребывает в динамике, даже камни через столетия вода точит.

Вспомни: я начинал как артист театра «Фантастическая реальность», потом были проекты на местном ТВ – сначала «Коми гор», успел сняться в фильме «Уляшевы». Затем работал на КРТК как телеведущий программы «Отличное начало». Был опыт работы на радио. Сегодня я – актер, певец, провожу мастер-классы для начинающих исполнителей, организую концерты, наконец, промо-акции.

Этой осенью вместе с бесподобной Оксаной Клипкой мы отыграли программу «Парад мюзиклов», куда вошли хиты мюзиклов разных лет. В Сыктывкаре концерт состоялся, такие же пройдут в других городах и районах республики.

– Отец – строитель, мама – медик. Откуда в тебе тяга к творчеству?

– Мне и самому интересно это выяснить. Во мне намешано много кровей. Родители родились и выросли в Архангельской области. Но знаю, что часть корней уходит к уральским казакам, часть – к полякам. Меня часто спрашивают: Евгений, кто вы по национальности? Всегда отвечаю: еврей. Хотя на самом деле я русский. Темные пятна родословной остаются, и мне интересно докопаться, кто были мои предки.

Время от времени важно остановиться, сверить часы, оглянуться назад и понять, какие вершины взяты и какие предстоит покоритьФото: Из личного архива героя публикации

Я у всех схожу за своего: коми, поляки, латыши, поморы, цыгане – все считают меня своим. Наверное, мне это помогает быть разным в ролях. За плечами у меня пьянчужки, старые театральные суфлеры, французские ловеласы и альфонсы, лирические герои, острохарактерные и возрастные персонажи.

«Вали кулём!»

– Расскажи о своем детстве.

– С самого рождения я был неординарной личностью. Представь себе: поселок Шипицыно, архангельская глушь, лето, жара, сенокос, в поселке никого. Мама вбегает в комнату отца с криком: «Рожаю!». Он нашел единственного мужика с транспортом – дядя Гена Матегоров, у него был мотоцикл, но без коляски! Когда меня везли в роддом по сельской дороге, я долго стучался головой, поэтому я такой особенный (смеётся). Таланты земли Архангельской мне вбились в голову с рождения.

Ну а если серьезно, мама занималась самодеятельностью. Когда случались праздники дома, то без песен они не проходили. Но я долго стеснялся петь на людях.

– Почему?

– Был очень стройный голос. Мне бы пойти в капеллу мальчиков, но детство проходило в архангельском поселке Вычегодский, где жили железнодорожники. Учился в ведомственной школе, все складывалось, чтобы я пошел работать в РЖД. Но во втором классе я узнал, что в школе работает кукольный кружок. Уже там на разные лады играл бабушек, дедушек, медведей, котов – главные роли. Потом был школьный драматический кружок.

Если не на актера, то учиться на юриста, менеджера или учителя – мне было все равноФото: Из личного архива героя публикации

– Какая твоя первая значительная роль?

– Мне было 13 лет. Спектакль назывался «Вали кулём!» по пьесе А. Москвитиной. Он был посвящен сленгу. В пьесе я играл инопланетянина. По сюжету прилетаю на Землю в школу, чтобы изучить русский язык.

А школьники общаются в стиле: «Контроша по матёше. Усохни, учиха плывёт!», и я понимаю, что это и есть настоящий земной язык. Возвращаюсь на свою планету и начинаю учить этому языку детей в школе. Это была моя первая большая роль. Отнесся к ней очень серьезно: сам продумывал и шил костюм. Это же был 89-ый год, совок и дефицит.

– В школе среди сверстников ты ощущал себя инопланетянином?

– Белой вороной, безусловно. Были депрессивные моменты, болезненно воспринимал любую критику. Но я ушел в свой внутренний мир, очень много читал. Ощущаю себя инопланетянином до сих пор.

– Когда ты осознал, что актерство – это твое призвание?

– В 14 лет. На встрече выпускников меня попросили прочесть большой развернутый монолог от лица молодого рабочего, который учится в вечернем институте. Это было время больших строек, и мой герой произнес пламенную речь о том, как важно иметь мечту, цель. В тот момент, когда в зале на 300 мест вдруг повисла гробовая тишина, я понял что такое артист, контакт со зрителем. Я осознал, что могу вложить и донести до зрителя любую идею. В эти секунды я выбрал свой жизненный путь.

Запредельная роль

– Но почему вместо театрального училища ты приехал в Сыктывкар поступать на филологический факультет?

– Весь 11 класс я готовился поступать на театральный, но папа, как выяснилось позже, мечтал, чтобы я стал учителем. И он меня перехитрил: сказал, что мы опоздали с подачей документов в театральное училище Ярославля. Если не на актера, то учиться на юриста, менеджера или учителя – мне было все равно.

Выбор пал на сыктывкарский госуниверситет. Язык, лингвистика всегда были мне близки, и я не жалею ни секунды, что учился здесь. У нас был замечательный курс: Боря Суранов (к сожалению, ныне покойный), Алексей и Наталья Бешкаревы, Катя Тюленева, Слава Бочаров, актер «Фантастической реальности» Сергей Шешуков. Здесь я узнал много прекрасных педагогов. Владимир Александрович Сулимов и его когнитивная грамматика открыли глаза на язык. Татьяна Степановна Канева, Елена Шевченко – с ними мы до сих пор дружим.

– Филфак ты не окончил, но знания в голове осели?

– Осело понимание того, что и как нужно делать. Ведь что такое артист? Это практический антрополог. Он изучает человека во всех его изменениях и проявлениях и должен уметь воплотить все эти черты в сценическом образе.

– В том числе благодаря этим познаниям тебе удалось блестяще сыграть приставалу в одноименном спектакле театра «Фантастическая реальность»?

– Очень важно не играть, а проживать, быть здесь и сейчас. И даже примеряя маски, коих множество у каждого из нас, оставаться самим собой.

В то время я как раз ушел из театра оперы и балета. Хотелось сыграть какую-то запредельную, драматическую роль, коих на тот момент давно не было. Все забыли, что Гаврилов – актер драматический, а не только певец.

Очень важно не играть, а проживать, быть здесь и сейчасФото: Из личного архива героя публикации

Все забыли, что Гаврилов – актер драматический, а не только певецФото: Из личного архива героя публикации

«Сцена – это алтарь»

– Эта роль помогла тебе выйти из творческой депрессии?

– Такие моменты я называю периодами задумчивости. У меня они происходят традиционно раз в год в районе Дня рождения. Они нужны каждому человеку для переоценки, расстановки приоритетов. Ведь бесцельное существование ведет к гибели. Время от времени важно остановиться, сверить часы, оглянуться назад и понять, какие вершины взяты и какие предстоит покорить.

Самая мощная депрессия у меня случилась за год до конкурса «Новая звезда». На год я ушел в подполье, не мог работать, просто лежал на диване. Да, выходил в спектакли, которые поставили ранее, но горел ровно столько, пока находился на сцене. А потом снова наступало затишье.

– Этот кризис случился после смерти мамы?

– Я переживал горечь утраты близкого человека. Мама оказалась третьей женщиной в жизни, которую я потерял. Сначала бабушка – она необыкновенно меня любила. Потом старшая сестра – она во многом для меня была ориентиром, например, научила быть джентльменом. Затем мама – она учила терпению, быть мудрым, помогать всем. Эти моменты меня формировали. Так сложилось, что после уходы мамы я остался в семье за старшего, хотя по возрасту самый младший. На семейное горе наложился творческий кризис. И я благодарен за этот опыт, иначе я бы не смог сыграть приставалу.

– Боль душевная для артиста позитивна?

– И не только душевная, но и физическая. Понял это, когда в 2011 году на репетиции спектакля «Мертвые души» мы с Антоном Петрунёвым и Ефимом Завальным сорвались с семиметровой высоты. Так должно было случиться! Этот момент был переломным во многих смыслах. Я получил перелом левой таранной кости, четыре месяца больничного (периодическая боль напоминает о себе до сих пор). Уверен, что дело было не в декорациях или в неисправном тумблере. Вся ситуация напомнила, как мы хрупки. Что не нужно заигрывать с определенными силами. Надо быть внимательным к знакам, коих было предостаточно. Этот случай лишнее подтверждение тому, что сцена – это алтарь, и жертвой может стать любой. Тогда произошло переключение, обострилось чувство юмора.

Я обрел смелость: казалось бы, была сломана нога, но я стал тверже стоять на ногах.

Что такое артист? Это практический антропологФото: Из личного архива героя публикации

Многодетный отец

– Твоя личная жизнь – тайна за семью печатями.

– Считаю, что личное должно оставаться личным. Хотя и сам не прочь порой пустить про себя слух. Я, как Фаина Раневская, думаю, что теряю популярность, если никто обо мне судачит.

Ну по жизни всем говорю, что я многодетный отец. Дома меня ждут Масяня, Василиса и Мелвин. Масю подобрали на улице, и долгое время она жила в театре «Фантреальность». Накануне переезда стало ясно, что места в новом помещении театра для кошки нет. И я взял ее на передержку, которая затянулась на 10 лет. Потом появился Мелвин. Он сын собачки Бони моей подруги, артистки театра оперы и балета Алёны Лодыгиной.

Василиса у нас новенькая и появилась в доме случайно. У моих друзей родила кошка, котят собирались утопить. Когда я гостил у друзей, Вася вдруг прибежала ко мне и глянула в глаза: «Спасай!» И я спас. Теперь по вечерам дома меня встречают три морды и три хвоста, это очень приятно.

«Мечтаю создать фабрику звезд»

– Любить все живое. Что для тебя означает эта фраза?

– Принцип жизни. Сам себя называю буддистом-христианином. Одно другому не противоречит. Вера – это центростремительная сила, любовь – главное топливо. Все, что связано с духовностью, – благо для человека.

Когда я организую конкурс «Поющий Север», то занимаюсь с участниками не только как педагог по вокалу, но и как тренер личностного роста. Порой через очень жесткие методы. Ведь иногда мы путаем наше призвание с личностными комплексами. И важно понять, что именно в твоем случае.

– Сегодня повальная мода на пение. Как отделить зерна от плевел и выделить тех исполнителей, кому действительно открыта дорога на большую сцену?

– Всегда говорю: не надо бояться ошибок. Я как член жюри очень лоялен. Способных вокалистов много, но другое дело станут ли они талантами? Потому что талант – это способности, помноженные на работу.

Не имея оконченного высшего образования, я показываю своим примером тем, молодым и талантливым, тем, кто сомневаются в своих силах, – действуйте, идите к своей мечте.

Весь 11 класс я готовился поступать на театральный, но папа, как выяснилось позже, мечтал, чтобы я стал учителемФото: из личного архива героя публикации.

«Дед Мороз — моя карма»

– Скоро Новый год. Что для тебя значит этот праздник?

– Я жду Нового года. Верю в волшебство и чудеса. Кстати, с 14 лет я выступаю роли Деда Мороза на утренниках. Дед Мороз – это моя карма. А еще, как добрый волшебник, люблю дарить подарки, помогать людям. У меня часто с собой конфеты, мандарины. Я всегда шучу как моя бабушка, мол, шел, зайку встретил – велел тебе передать.

– О чем ты мечтаешь?

– Моя давняя мечта создать у нас, на Севере, объединение, которое станет своеобразной фабрикой звезд. Где молодые таланты смогут развиваться, получать путевку в жизнь. Децентрализовать тот процесс, который сейчас происходит в российском шоу-бизнесе, необходимо. И я иду к этой мечте уже 26 лет. Ну а для себя хочу пожелать сыграть в кино, в театре мечтаю нырнуть в Шекспира. Но всему свое время.

Досье

Евгений Гаврилов, 42 года

Лауреат всероссийских и международных конкурсов, лауреат премии Правительства Республики Коми, финалист первого сезона всероссийского телевизионного конкурса «Новая звезда», руководитель студии вокального творчества «Поющий Север».

Любит произведения Федора Достоевского, Александра Пушкина, Харуки Мураками. Вегетарианец.

Любимое блюдо: жареная картошка с грибами.

Любит бывать природе. Жизненный девиз: любить все живое.