На пожаре в Прилузье погибла 80-летная женщина

В воскресенье, 30 декабря, в Прилузском районе произошел пожар, в результате которого погибла 80-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, пожар произошел в 06.46 в местечке Выставка села Летка. На улице Полевой загорелся частный жилой дом. Пожарные прибыли на место через семь минут. К этому моменту кровля дома уже была хвачена огнем. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело женщины 1938 года рождения.

В тушении пожара принимали участие три единицы техники и девять человек. Для установления причин возгорания на месте работает пожарный дознаватель.