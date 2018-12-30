2018-12-30T11:13:39+03:00
Общество

На пожаре в Прилузье погибла 80-летная женщина

Трагедия произошла сегодня утром
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Пожар произошел в селе ЛеткаПожар произошел в селе ЛеткаФото: из открытых источников
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В воскресенье, 30 декабря, в Прилузском районе произошел пожар, в результате которого погибла 80-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, пожар произошел в 06.46 в местечке Выставка села Летка. На улице Полевой загорелся частный жилой дом. Пожарные прибыли на место через семь минут. К этому моменту кровля дома уже была хвачена огнем. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело женщины 1938 года рождения.

В тушении пожара принимали участие три единицы техники и девять человек. Для установления причин возгорания на месте работает пожарный дознаватель.

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