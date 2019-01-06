«Не мог шевелиться и дышать»: в Коми ребенок прыгнул с крыши и тяжело травмировался

В Троицко-Печорском районе Коми ребенок играл с товарищами, прыгая с крыши недостроенного здания, упал и тяжело травмировался. Мальчика пришлось доставлять в больницу столицы Коми вертолетом санавиации, сообщает газета «Заря» со ссылкой на инспектора по делам несовершеннолетних.

Первое время после падения пострадавший ребенок не мог шевелиться и даже дышать. Перепуганные ребята сообщили о случившемся взрослым. Местные медики заключили, что мальчику необходима срочная госпитализация в столицу Коми, где ему окажут квалифицированную помощь.

Однако взлетно-посадочная полоса утопала в темноте. В таких условиях посадить вертолет санавиации невозможно. Пришлось прибегнуть к помощи иных ведомств.

- Для того чтобы вертолёт смог безопасно приземлиться на неосвещённой взлётно-посадочной полосе, пришлось привлечь автотранспорт ОМВД и ЦРБ. Место приземления освещалось фарами, - сообщает инспектор по делам несовершеннолетних Людмила Косых.

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