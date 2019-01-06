Мэр Усинска опроверг слухи о дорожниках, которые уничтожают переправу

В соцсетях ходят слухи, что усинские дорожники и владельцы тракторов нагревают карман на тех, кто хочет переправиться на «большую землю». Мэр Усинска Николай Такаев проинспектировал участок зимника и опроверг эти слухи, сообщает «Комиинформ».

По информации местных жителей, дорожники и трактористы-частники создали целую преступную схему. Якобы первые делают участок зимника Усинск-Печора непроходимым для движения, а владельцы тяжеловесной техники за 5 тысяч рублей берут на буксир тех, что мечтает попасть на «большую землю».

- Я получил сигнал о возможном заговоре дорожников и лично, совместно с представителями ГИБДД, дежурил у проблемного участка в течение четырех часов. Как следовало ожидать, никаких тракторов там в это время не появлялось. Также были обнаружены недочеты дорожного покрытия и были приняты меры по его устранению, - рассказал Николай Такаев.

Градоначальник отметил, что движение по неокрепшему льду – это неоправданный риск. Автомобилистам следует набраться терпения и дождаться пока лед нарастят до необходимой отметки, которая позволит переправляться на другой берег без опасения.

- Вчера переправу исследовали специалисты. Там есть опасное место - полынья, которая замерзает с большим трудом. Толщина льда составляет всего около 30 см при норме – 60 см. Я понимаю, что люди хотели уехать отдохнуть на новогодние праздники, но нужно понимать, что над погодой мы не властны, - пояснил мэр о заливке переправы.

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