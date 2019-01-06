В Воркуте во время дорожных работ женщину засыпало песком
В Воркуте на остановке на улице Ленина женщину засыпали песком. Она отделалась испугом и небольшими ссадинами, сообщают в Госавтоинспекции Коми.
Инцидент произошел в субботу, 5 января, около 14:00 у дома №32 в заполярном городе. По словам очевидцев, 43-летняя местная жительница получила травмы от струи песка, которой обрабатывали участок дороги
- Водитель спецтранспорта не верно рассчитал расстояние до автобусной остановки и задел пешехода, ожидающего общественный транспорт, - сообщает региональная пресс-служба ГИБДД.
Пострадавшая получила небольшие ссадины и ушибы, не требующие госпитализации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Человекопосыпалка». В Усинске рабочие лопатой выбрасывали из кузова грузовика песок прямо во время движения
Это было около поста ГИБДД (подробнее)