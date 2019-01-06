2019-01-06T13:04:21+03:00
Общество

В Воркуте во время дорожных работ женщину засыпало песком

Она отделалась испугом и небольшими ссадинами
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото ГИБДД по КомиФото ГИБДД по Коми
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В Воркуте на остановке на улице Ленина женщину засыпали песком. Она отделалась испугом и небольшими ссадинами, сообщают в Госавтоинспекции Коми.

Инцидент произошел в субботу, 5 января, около 14:00 у дома №32 в заполярном городе. По словам очевидцев, 43-летняя местная жительница получила травмы от струи песка, которой обрабатывали участок дороги

- Водитель спецтранспорта не верно рассчитал расстояние до автобусной остановки и задел пешехода, ожидающего общественный транспорт, - сообщает региональная пресс-служба ГИБДД.

Пострадавшая получила небольшие ссадины и ушибы, не требующие госпитализации.

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