В сыктывкарском детсаду травмировался ребенок: воспитателю пришлось уволиться

В сыктывкарском детском саду №116 травмировался ребенок. Недоглядевшая за малышом воспитательница уволилась. Родители решили, что специалиста попросили уйти. Однако это не соответствует истине, сообщает «Комиинформ» со ссылкой на городскую мэрию.

Оказалось, что воспитатель уволилась по собственному желанию. Основано ли оно на факте травмирования ребенка или нет, не сообщается. Не подтвердили в мэрии и информацию о переломе воспитанника детсада. Известно лишь, что последний случай травматизма произошел 12 ноября, когда на прогулочной площадке девочка упала и ушибла голову. Ребенка не отстранили от посещения садика, поэтому расследование по факту несчастного случая не проводилось. Меры дисциплинарного взыскания в виде увольнения к воспитателю группы не применялись

Известно, что в этом дошкольном учреждение за год было зарегистрировано три случая травматизма. Были проведены проверки, виновные понесли наказание. Кроме того, педагоги прошли дополнительные инструктажи по охране безопасности и здоровья воспитанников.

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