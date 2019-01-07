Из майора МВД в священники. Жизнь сыктывкарского батюшки может послужить сюжетом к нескольким фильмам

Александр Никитенко - ветеран милиции, который однажды пришел к вере и стал священником. Присказка «Хотите верьте — хотите нет» - рефрен нашей с ним беседы. Она кратко характеризует самого батюшку, чья жизнь может послужить сюжетом к нескольким фильмам. Например, про честного полицейского, борющегося с рэкетом в лихие 90-е. Про то, как над ветхим районным клубом в Нижнем Чове однажды появился крест и был основан приход Рождества Христова. Про то, как майор в отставке на рясу священника рядом с милицейскими наградами с гордостью прикрепил православные ордена. Накануне главного православного праздника отец Александр расказал, как вера спасла его от болезни, а скромный приход всегда полон подарками.

Ярый коммунист

Жизнь отца Александра — бурная река с неожиданными перекатами. Родина его — Украина, но практически всю сознательную жизнь он провел в Коми. В молодости был ярым комсомольцем, разоблачал коррупционеров и нечестных партийцев. Однажды сфотографировал, как руководитель партийной организации грузит казенный спирт в машину. Вывести того на чистую воду не удалось, зато комсомольца Никитина уволили по нехорошей статье. Над головой молодого человека сгустились тучи, кто-то шепнул, что его могут убить.

Пить чай с отцом Александром и слушать его рассказы из жизни - бесценноФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Республика Коми в его биографии почти случайность. «Знакомая приехала, увидела, что я без работы, сказала — поехали, я и поехал». За несколько месяцев работы в северном крае на сплаве Александр заработал немыслимые 980 рублей. Вернулся на родину, забрал невесту, снова приехал в Коми. На Севере Александр начал строить партийную карьеру, пока его не переманили в милицию.

Честный милиционер

- В первый день службы в милиции мне сказали: «Служи по уставу — заслужишь честь и славу». Я и работал не за страх, а за совесть. Когда был инспектором отдела охраны общественного порядка в аппарате МВД, двух секретарей партийных организаций посадил за воровство, одного секретаря — за изнасилование. У меня были самые высокие показатели по раскрываемости по всей Коми, - рассказывает отец Александр о милицейских буднях 30-летней давности.

Приход держится на людских пожертвованияхФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Но в 90-е годы, когда будущий батюшка решил стать участковым, служба стала сложнее и опаснее. Процветал рэкет, милиция крышевала бандитов и наоборот.

- Когда поступал приказ о рейде, я знал: милиция своих предупредит. Поэтому проводил проверки через несколько дней. Вместе с подчиненными я в 5 утра был неожиданностью для бандитов. За мной ходили по пятам, искали компромат, пытались завербовать в банду. Я приходил на встречу к руководству с зашитыми карманами, чтобы не подкинули взятку-фальшивку, - вспоминает отец Александр.

Никитенко прессовали начальники, переводили на другие участки, вызывали на ковер. Но за ретивого участкового вступился весь Нижний Чов: жители собирали подписи и ходили к высоким начальникам. В поселке отца Александра по-доброму называли «наш Анискин». Особенно, как признается батюшка, его ценили женщины за то, что он разгонял пьяных мужичков и заставлял их приносить домой всю получку.

Батюшка рассказал о том, как пришел к вереФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Народное заступничество помогло, упрямого участкового оставили в покое. В милиции Никитенко прослужил до 1998 года, а потом засобирался в отставку: «Когда уходил на пенсию, човские мужики вслед говорили: «Наконец эта сволочь ушла». А через год другое запели: «Возвращайся назад, Григорьич, беспредел, нас бьют», - рассказывает он.

Народный батюшка

Вера приходила в жизнь постепенно. За 10 лет до отставки Александра скрутил остеохондроз: руки и ноги опухли, не мог двигаться и даже ходить.

- Врач сказал: «Читай молитву «Отче наш». Я читал и, хотите верьте – хотите нет, пошел на поправку. Затем стал читать Библию по ночам. Потом стал поститься и скинул 16 килограммов, - рассказывает батюшка.

Приход Рождества Христова - это очень уютные помещения, в которых хочется находитьсяФото: Наталия БЕШКАРЕВА

В день отставки надел форму, взял приказ об увольнении и пошел фотографироваться на документ о пенсии. Но когда проходил мимо бюро находок в здаении милиции, какой-то голос словно сказал: «Остановись и зайди». Майор милиции в отставке повиновался и зашел внутрь. Тут в дверях появились две монахини. Одна из них оказалась матерью архиепископа Питирима – матушка Серафима. Они разговорились и неожиданно для себя майор вызвался помочь монахине, которая в это время строила храм в Ыбе. А однажды по строительным делам оказался у владыки Питирима.

- Он смотрит на меня пронзительно и говорит, мол, вам надо рукополагаться. Как? Почему? Я на службы не хожу, не исповедаюсь. Шесть раз он предлагал мне стать священником, я каждый раз отказывался. Наконец отвечаю, что если Богу будет угодно, то стану батюшкой. Питирим аж вскочил: «Угодно!»

«Хотите верьте — хотите нет»

Отца Александра назначили настоятелем прихода в Нижнем Чове. Но в первые годы его создания приход ютился в подвале бывшего магазина. Постепенно накопился долг по аренде, духовенство попросили покинуть помещение. Но отец Александр не привык мелочиться, поехал к Путину, оставив ему сообщение «посодействовать духовно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения». Через некоторое время чиновники сами приехали и предложили разместить приход в бывшем клубе поселка Нижний Чов. В этом, по словам отца Александра некая ирония судьбы: у его раскулаченного деда в 30-х годах отобрали избу и устроили там поселковый клуб.

Отец Александр рассказал об иконах, которые попали в храм с разных уголков России и мираФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Батюшка не верит в случайности. И чиновники, отдавшие клуб, и многочисленные благотворители, которые помогают развиваться приходу, — все не просто так. Отец Александр и его помощники не получают зарплату. По его словам, приход в Нижнем Чове — самый бедный в округе, но отец Александр отчего-то весел и доволен тем, что есть.

- Раньше ходил и просил всех о помощи. Потом подумал, кто должен помочь — поможет. И, хотите верьте, хотите нет — люди сами все приносят, сами все дают. В закромах — полные коробки сладких подарков для ребятишек, которые принесли жертвователи. В других коробках — мандарины на веточках. Все — с Божией помощью! - рассказывает батюшка.

Планы, проекты, прихожане

В самой церкви Рождества Христова – иконы со всей России: старые и новые, притягивающие отцветшей краской и стариной и отпечатанные в типографии. В зале, где ведутся службы, по-деревенски уютно: на подоконниках цветы, под ногами – коврики, вдоль стены простые лавки. Днем солнце золотит стены, отражается в таких разных иконах. На втором этаже, откуда раньше в клубе киномеханик крутил кино, кухонька с печкой «Бэлка» по имени депутата, пожертвовавшего кирпич. Во дворе – «Газель», которую подарил Валерий Веселов – фигурант дела Гайзера. Приходу Рождества Христова в Нижнем Чове жертвуют и известные чиновники, и простые люди. Недавно прихожане собрали несколько мешков с игрушками для детей из бедных семей. Церковь стала связующим звеном между теми, кто хочет помочь и тем, кто нуждается в поддержке.

Батюшка заряжает своей энергией и верой в лучшееФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Приход Рождества Христова — не просто церковное учреждение. Здесь и центр духовно-патриотического воспитания «Родник», и воскресная школа, и игровой зал. А отец Александр не только службы ведет, но и издавает брошюры на исторические темы, окормляет ассоциацию участников боевых действий МВД, посещает заключенных в камеры предварительного заключения, психоневрологический интернат, несовершеннолетних правонарушителей... А еще он обожает зимнюю рыбалку и зазывает в гости на фирменную уху.

Приход Рождества Христова существует почти 20 летФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Отец Александр не похож на типичного священника. Его жизнеутверждающая энергия бьет через край и как будто шепчет, что все будет хорошо. И в это веришь. Сам батюшка три года лечился в онкологии, борясь со смертельным заболеванием. Пережил клиническую смерть, выкарабкался, вновь отрастил бороду и снова полон планов. Впереди, например, строительство нового храма вблизи Богоявленского источника в Нижнем Чове. «Помощь найдется, Бог не оставит», - уверен священнослужитель.

На прощание он крестит и желает счастьяФото: Наталия БЕШКАРЕВА

БЫЛ СЛУЧАЙ

Геройские поступки отца Александра увековечены в книгах его друга - «милицейского» писателя Александра Парначева. В музее МВД Коми есть целая экспозиция, повествующая о жизни бравого милиционера Александра Никитенко. Например, там можно потрогать пиджак, на котором сохранились следы от пули. Никитенко получил ранение, когда в 80-х годах в Корткеросском районе задерживал опасного преступника.