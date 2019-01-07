В Ухте нашли пропавшего три месяца назад студента

В Ухте нашелся 21-летний студент Владислав Жигало. После появления постов о его розыске молодой человек вышел на связь, попутно расставив лайки под записями о своей пропаже. Информация об этом появилась на паблике «Георгиевских волонтеров» Республики Коми.

Родные и близкие Владислава потеряли его еще в октябре. Парень перестал выходить на связь, ходить на учебу. Дома с тех пор он тоже не ночевал. Правда, ориентировки о розыске молодого человека появились только в начале января. Спустя чуть меньше суток после их опубликования молодой человек дал о себе знать. Он расставил лайки ко всем постам о своей пропаже. Чуть позже на паблике «Георгиевские волонтеры» появилась запись, что Владислав найден.

В Коми в последнее время стали часто пропадать люди. К сожалению, не всегда поиски заканчиваются благополучным возвращением потерявшихся. Так, поиски жительницы Усинска Эльвиры Шах пришлось прекратить на время из-за погодных условий. А вот поиски сыктывкарской пенсионерки с болезнью Альцгеймера закончились хорошо, благодаря внимательному автомболисту.