Общественник снял видео о сыктывкарском доме, в котором рушатся стены

«Зданием без стен» окрестил член Общественной палаты Коми Шамиль Расулов дом №61 по Октябрьскому проспекту в Сыктывкаре. Об ужасном состоянии дома, в котором стены осыпаются на глазах, а жилые помещения похожи на катакомбы, известно уже два года. Но капитальный ремонт не провели до сих пор, о чем с возмущением говорит общественник.

Стены дома покрыты ледяной коркой. Металлические подпорки в подъезде частично удерживают отсыревшую стену от обрушения, но кирпич предательски осыпается. Стены комнат «цветут» грибков, потолки покрывают разводы от сырости. Сложно представить, что в таких условиях живут люди. Но горожанам просто некуда деваться. Они ютятся в сырых комнатах, не забывая исправно платить за коммунальные расходы.

- Где наше жилищно-коммунальное хозяйство, где наше министерство строительства, надзорные органы, прокуратура? Возьмите этот дом на контроль. Если завтра что-то случится в этом доме, то шумиха будет очень большая. В центре Сыктывкара дома без стен подобно фильму «Дурак» Юрия Быкова, а правительство никак не реагирует, - прокомментировал ситуацию член Общественной палаты Коми Шамиль Расулов.

Напомним, на проблему многоквартирных кирпичных домов по Октябрьскому проспекту обратили внимание активисты ОНФ в 2017 году. К общественникам обратились жильцы дома. Специалисты зафиксировали многочисленные разрушения в строениях, в том числе трещины в несущих конструкциях. В ноябре прошлого года. Мэрия Сыктывкара объявила электронный аукцион на разработку проектно-сметной документации на капремонт двух домов по Октябрьскому проспекту №№61 и 69. Когда пройдет сам ремонт, не сообщается.

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