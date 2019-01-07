2019-01-07T15:31:46+03:00
Общество

В Коми откроют подразделение по борьбе с негативом в соцсетях

Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из открытых источниковФото из открытых источников
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В правительствах регионов появятся целые отделы по борьбе с негативом в соцсетях. Республика Коми – не исключение, сообщает газета «Трибуна».

Кремль рекомендовал регионам назначить ответственных за интернет-коммуникации при губернаторах. Они будут реагировать на жалобы в интернете и соцсетях. К 2019 году разработанную систему «Инцидент менеджмент» распространят по всей стране.

Центр информационных технологий Коми зарегистрировал в реестре российского программного обеспечения автоматизированную информационную систему (АИС) – «Система сбора мнений», которая будет следить за высказываниями жителей Коми в интернет-пространстве (например, «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter, «Одноклассниках»).

Мониторинг осуществляется по ключевым запросам. Программа нацелена на поиск негативных сообщений, жалоб, вопросов, отзывов. Результаты поступают к региональному администратору, который фильтрует информацию, необходимую для реагирования властей

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