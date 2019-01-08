2019-01-08T12:16:25+03:00
Общество

В Ухте на пепелище нашли тело мужчины

Его личность устанавливается
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пожарные Ухты нашли на пепелище сгоревшей квартиры тело мужчины. Личность погибшего устанавливается, сообщаю в МЧС по Коми.

7 января в 21.55 в пожарно-спасательную службу МО ГО «Ухта» поступило сообщение о пожаре в одной из квартир в кирпичном жилом доме по улице Пушкина. Через 4 минуты после сообщения на место прибыли огнеборцы. К 22:05 пожар в квартире трехэтажного дома был ликвидирован на площади 5 квадратных метров.

- На месте пожара огнеборцами было обнаружено тело погибшего человека, личность которого устанавливается. Из-за сильного задымления были эвакуированы шесть жильцов дома. Предварительно, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщают в МЧС по Коми.

За минувшие сутки — это второй случай гибели человека на пожаре в нашей республике. Утром 7 января в поселке Койдин Койгородского района на пожаре в частном жилом доме погиб мужчина 1950 года рождения. Причиной пожара послужила также неосторожность при курении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Усть-Цилемском районе из-за поджога погиб парень

Вчера в селе Хабариха Усть-Цилемского района в деревянном доме на улице Первомайской случился пожар (подробности).

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Коми

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Коми

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Коми

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Коми

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Коми

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Коми

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Республику Коми накроют 30-градусные морозы
Республику Коми накроют 30-градусные морозы
В Коми пенсионер погиб на пожаре в квартире из-за неосторожности при курении
В Сыктывкаре в аварии пострадал 15-летний подросток
Роспотребнадзор нашёл в аэропорту Сыктывкара инфицированного пассажира
Юлия Белорукова вошла в пятерку лучших в масс-старте на международном лыжном турнире «Tour de Ski»
Пьяного жителя Сосногорска сшибла с ног дверь ВАЗа
Воркутинец проведет в тюрьме 13 лет за убийство 14-летней девочки в Костромской области
В Ухте исчез 21-летний студент
Рождество Христово-2019 в Сыктывкаре
Роспотребнадзор Коми «арестовал» шесть тонн овощей без документов
Сначала согреет и забросает снегом, а потом заморозит. И ещё раз по кругу: погода в январе в Коми
Жители Коми на Стефановской площади гоняли мяч в валенках
Безопасная зимняя рыбалка: как правильно проверять лед на прочность
Так себе Новый год: в праздничную ночь в Сыктывкаре росгвардейцы поймали буйного мужа
В Микуни пенсионер отправился в больницу после ДТП
Юлии Белоруковой не хватило доли секунды до «бронзы» в гонке преследования на «Tour de Ski»
Владыка Питирим написал стихотворение о трагедии в Магнитогорске
В Усть-Цилемском районе из-за поджога погиб парень
Двое жителей Сыктывкара оказались под подпиской о невыезде из-за мангала
В Усть-Куломском районе пожарные почти 40 минут тушили зимнюю кухню
В центре Ухты загорелся Ford Focus
В Сыктывкаре сохраняется комфортная зимняя погода
В Сыктывкаре бывшее такси стало мусорным баком
Из Усинска будут летать самолеты в Бугульму и Казань
Под Сыктывкаром женщина-водитель на Daewoo Nexia снесла остановку и вылетела в кювет
В новогоднюю ночь в Сыктывкаре родились четверо детей