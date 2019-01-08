В Ухте на пепелище нашли тело мужчины

Пожарные Ухты нашли на пепелище сгоревшей квартиры тело мужчины. Личность погибшего устанавливается, сообщаю в МЧС по Коми.

7 января в 21.55 в пожарно-спасательную службу МО ГО «Ухта» поступило сообщение о пожаре в одной из квартир в кирпичном жилом доме по улице Пушкина. Через 4 минуты после сообщения на место прибыли огнеборцы. К 22:05 пожар в квартире трехэтажного дома был ликвидирован на площади 5 квадратных метров.

- На месте пожара огнеборцами было обнаружено тело погибшего человека, личность которого устанавливается. Из-за сильного задымления были эвакуированы шесть жильцов дома. Предварительно, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщают в МЧС по Коми.

За минувшие сутки — это второй случай гибели человека на пожаре в нашей республике. Утром 7 января в поселке Койдин Койгородского района на пожаре в частном жилом доме погиб мужчина 1950 года рождения. Причиной пожара послужила также неосторожность при курении.

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Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Коми

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Коми