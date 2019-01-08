В Коми за год провели 543 сеанса искусственного оплодотворения

За 10 месяцев прошлого года за счет средств обязательного медицинского страхования в Коми провели 543 цикла экстракорпорального оплодотворения, сообщает «Комиинформ».

Всего медики Коми планировали с января по октябрь прошлого года провести 600 сеансов искусственного оплодотворения бесплатно, но получилось чуть меньше. Тариф ЭКО за счет средств бесплатного медицинского страхования составляет 149 тысяч рублей.

Экстракорпоральное оплодотворение - вспомогательная репродуктивная технология, чаще всего используемая в случае бесплодия. Во время ЭКО яйцеклетку извлекают из организма женщины и оплодотворяют искусственно в условиях «in vitro» («в пробирке»). Полученный эмбрион содержат в условиях инкубатора, где он развивается в течение 2—5 дней, после чего эмбрион переносят в полость матки для дальнейшего развития.

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