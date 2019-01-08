Суд не позволил жителям элитного района установить шлагбаум в Еля-ты

Товарищество собственников жилья «Сосновый берег» планировали установить шлагбаум и контрольно-пропускной пункт в местечке Эля-ты, тем самым сделав территорию закрытой для свободного въезда. Однако ни местная администрация, ни Арбитражный суд не позволили этого сделать.

Как сообщает «Комиинформ», жители элитного района хотели установить ограждение и КПП на территории площадью 100 квадратных метров. Следуя букве закона, они обратились за получением разрешения на этот шаг в администрацию Сыктывдинского района. Но местные чиновники посчитали, что ограничение доступа на территорию является неправомерным.

Тогда местные жители стали искать правду в Арбитражном суде, где, однако, тоже встали на сторону администрации. Интересно, что в качестве третьего лица по делу выступил ФИЦ Коми научный центр, который заявил, что согласен на установку шлагбаума при условии беспрепятственного доступа на территорию.

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