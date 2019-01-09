Как правильно поставить цель, чтобы она осуществилась

Череда праздничный дней быстро сменилась рабочими буднями, пришло время подвести итоги уходящего года и подумать о планах на будущее. Если вы относитесь к той категории людей, для которых начало календарного года — повод привести в порядок мысли и чувства, проанализировать достижения и неудачи, а главное — поставить перед собой новые цели, то обязательно воспользуйтесь советами экспертов «КП в Коми".

Тайм-аут

Психологи рекомендуют начать с честного вопроса к самому себе: надо ли мне подводить итоги? В самом деле, есть люди, которые идут по жизни, как по бескрайней пустыне или заснеженной тундре, совершенно не задумываясь о том, в каком направлении двигаться. В однообразном пейзаже глазу не за что зацепиться. Этим людям многое безразлично, и человеческий организм способствует этакой обломовщине.

- Мозг человека не чувствует времени, в том числе и течения своей жизни. Именно поэтому человеку нужны остановки, короткие паузы, которые позволяют оглянуться вокруг, понять, туда ли он вообще идет. Очень важно создавать символические вехи, как правило большинство людей выделяют в году две даты — день рождения и Новый год, - разъяснила «КП в Коми» психолог Елена Юркина.

При составлении задач важно быть максимально честным с самим собой. Фото: Волосевич Марина

Есть хорошее выражение: «Не имея цели, вы никуда не придете». Если вы хотите прожить осознанную жизнь, а не плыть по течению, смиренно принимая все происходящее вокруг, то обязательно найдите время, чтобы составить перечень задач на следующий год. Сделайте тайм-аут, советует коуч-тренер Екатерина Дъяконова:

- Подумайте о том, что произошло в этом году, что было хорошего и плохого, какие достижения были, какие неудачи. Вспомните – что вы пожелали во время боя курантов год назад и что хотели получить от жизни в заканчивающемся году? Чего вы хотите сейчас и что пожелаете на следующий год, - предлагает сценарий проектировки планов на будущее Екатерина Дъяконова.

Не исключено, что отдельные результаты прошедшего года вас не обрадуют, то есть в списке итогов будет немало минусов. В этом случае психолог Ольга Авдеева рекомендует не зацикливаться на неудачах.

- Нет такого результата, в котором бы не было ничего хорошего. Вот только не нужно копаться в том, чего не вышло. Потопчитесь лучше там, где начала прорастать свежая зеленая травка, а не там где возникло пепелище. И чтобы увидеть лучшее в том, что получилось, сделайте упражнение «10 плюсов»: напишите 10 «хорошестей» по поводу результата, - так предлагает относиться к успехам и фиаско Ольга Авдеева.

Ставим цель

Надо понимать, что цель или мечта должна быть реалистичной и выполнимой. И, что особенно важно, цель должна быть личной, а не навязанной кем-то. Специалисты в области психологии говорят, что при составлении планов на будущее надо быть максимально честным и искренним с самим собой.

Важно знать секреты грамотной расстановки задач и построения планов Фото: источник yandex.ru

Итак, возьмите в в руки блокнот и ручки и приступите к постановке целей. Психолог Елена Юркина поделилась с «КП в Коми» секретом граммотной расстановки задач.

Правило 1. Мечтайте и планируйте только то, что вы действительно хотите всей душой и сердцем. Находите то, что для вас по-настоящему важно. Если это планы, то ставьте перед собой интересные и сложные цели и задачи. Ведь со всем, что просто, ваш мозг будет уговаривать вас повременить, т.к. к этому вы сможете, как он уверяет, вернуться, когда захотите (в итоге - никогда).

Правило 2. Мечта или цель должны быть максимально конкретны. Опишите в своей голове или на бумаге во всех подробностях то, что хотите, чтобы получилась яркая и четкая картинка, которую как будто можно потрогать.

Правило 3. Когда ставите цель или загадываете желание, думайте только в позитивном ключе, то есть не используя предлог "без" и частичку "не". Когда вы думаете о том, что "хорошо было бы не болеть в новом году", ваше бессознательное представляет именно болезнь. А когда вы задумали "провести весь новый 2019 год, будучи здоровым и полным сил и энергии", вы концентрируетесь как раз на здоровье, силе и энергии.

Правило 4. Если говорить про цель, то она обязательно должна быть определена во времени, т.е. к какому числу вы хотите ее достичь. Иначе она останется лишь мечтой, а, значит, вы будете ждать ее реализации как подарок от Мира, а сами предпринимать действий не станете.

Правило 5. Записывайте ваши мечты и цели.

Правило 6. Совершите какой-нибудь "ритуал" для того, чтобы ваша мечта исполнилась. Например, напишите ее на бумаге, сожгите и выпейте с шампанским, пока бьют куранты в новогоднюю ночь. Эти ритуалы подготавливают наше бессознательное к тому, чтобы с той поры мы верили, что это непременно произойдет.

Вспомнить все

Сколько людей находят сотни причин, чтобы отказаться от своих целей? Но нередко жизненные ситуации могут сподвигнуть на невероятные свершения. Так случилось с бывшим сыктывкарцем Александром Бабаевым. Однажды его избили хулиганы, после чего Александр частично лишился памяти и даже простейшие интеллектуальные операции давались ему с трудом.

Лишившись памяти, Александр Бабаев самостоятельно натренировал свой мозг и сейчас обладает феноменальными способностями.Фото: Предоставлено героем публикации

- Я совершенно не мог удержать в голове даже небольшую информацию более или менее на приличный промежуток времени. К примеру, на телефон пришло смс с четырехзначным кодом, а я через пару секунд повторно уже смотрю в телефон, чтобы вспомнить это число, - рассказал Александр.

Поэтому Александр решил самостоятельно натренировать память.

- Проблема была в том, что все упражнения давались очень тяжело. Мутные очертания образов в голове и секундное растворение запомненного ввергало меня в депрессию и злость, но я продолжал заниматься ежедневно, пока не заметил прогресс, - отметил Александр. - Через три месяца в памяти восстановились все события жизни, яркие и в подробных деталях, о которых можно было рассказывать часами.

Через год он научился видеть, ощущать и чувствовать любую увиденную и услышанную информацию, быстро запоминать и, что важнее, вспоминать. На данный момент Александр способен за короткое время запомнить то, что простым людям недоступно: телефонную книгу адресов, законы, иностранные языки.

Мотивация вкупе с грамотной постановкой задач творят чудеса. Но в погоне за новыми целями не забывайте об отдыхе и старайтесь находить время на своих близких, ведь именно любовь и забота родных заряжает энергией лучше всяких психологических тренингов.

Есть мнение

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Известный ведущий Семен Кулешов поделился опытом личных спортивных достижений:

- Когда мой тренер сказал, что мы будем отжиматься по 100 раз за одну минуту, никто не поверил. Тогда я решил отжиматься в любое удобное время, но чтобы за день набралась тысяча отжиманий. Так, в результате упорных тренировок я установил личный рекорд: 100 отжиманий за 48 секунды.